20.1 C
Рязань
Среда, 19 мая, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

Группе «Иванушки International» предрекают распад

7info7
- Advertisement -

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, в интервью Sobesednik.ru заявила, что успешное выступление солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко на популярном шоу «Маска», может поставить под удар существование популярного бойз-бенда.

Легендарный коллектив не раз выступал в Рязани. Многократно с сольными концертами, на Дне России в 2019 году и в качестве подарка от бывшего ученика, пожелавшего остаться неизвестным, на вечере встречи выпускников в школе № 7 в 2009 году.

Если прогноз продюсера подтвердится, то поклонников группы ждёт небывалое разочарование.

Кстати,  среди рязанцев есть не просто фанаты группы, а организаторы их концертной деятельности.

Рязанка Ксения Сенина является сопродюсером концертов памяти Игоря Сорина –первого солиста Иванушек.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,532ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]