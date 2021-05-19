Группе «Иванушки International» предрекают распад

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Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, в интервью Sobesednik.ru заявила, что успешное выступление солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко на популярном шоу «Маска», может поставить под удар существование популярного бойз-бенда.

Легендарный коллектив не раз выступал в Рязани. Многократно с сольными концертами, на Дне России в 2019 году и в качестве подарка от бывшего ученика, пожелавшего остаться неизвестным, на вечере встречи выпускников в школе № 7 в 2009 году.

Если прогноз продюсера подтвердится, то поклонников группы ждёт небывалое разочарование.

Кстати, среди рязанцев есть не просто фанаты группы, а организаторы их концертной деятельности.

Рязанка Ксения Сенина является сопродюсером концертов памяти Игоря Сорина –первого солиста Иванушек.