Группа «Feelin’s» о связи с Есениным, западных слушателях и будущих концертах

20 марта в Рязанском МКЦ состоится концерт группы «Feelin’s», приуроченный к 25-летнему юбилею коллектива в качестве муниципального (6+). С самого начала нынешнего, 21 века джаз-бэнд радует ценителей хорошей музыки в этом статусе! В преддверии праздника корреспондент 7info взяла интервью у Геннадия, лидера группы. Узнаем же, какие события за эти годы отозвались в сердцах коллектива и его поклонников больше всего!

– У вас большой юбилей в качестве муниципального коллектива – 25 лет. Помните ли вы, какие были эмоции, когда группа получила этот статус?

– Да, очень хорошо помню. В конце 1999 меня вызвали глава города Рязани Павел Дмитриевич Маматов и директор МКЦ Колчаев Владимир Васильевич, и Павел Дмитриевич задал мне вопрос. Геннадий, говорит, вы так хорошо репетировали долгое время и бесплатно, теперь мы предлагаем вам делать то же самое за деньги. Я малость обалдел, ну и конечно же сразу согласился. Так мы и стали муниципальным коллективом. В трудовой книжке есть запись от 30 декабря 1999 года. Стаж наш идёт муниципальный, музыкальный прямо с первого января 2000 года.

Реклама

– Здорово, когда по достоинству оценивают заслуги. А какое самое запоминающееся событие за этот немаленький период? Может, какой-то особенный концерт?

– На самом деле как раз этот вот весь период является для нас самым плодотворным – мы поумнели за это время в музыкальном плане. Мы ведь играем джаз, а джаз это такая музыка… Чем старше музыкант становится, тем она лучше. В отличие от, допустим, века рок-музыкантов, который достаточно маленький, забава молодости, скажем так, джаз – это как коньяк или дорогое вино. Тем оно более драгоценно, чем больше срок. Поэтому выделить какой-то концерт мне сложно, потому что чем дальше, тем они все круче и круче. И проекты, которые мы делаем, все интереснее и интереснее. Были знаковые концерты с участием выдающихся музыкантов, таких как Игорь Бутман, например, или американский русский трубач Валерий Пономарёв, российско-мексиканский вибрафонист Сергей Чернышёв… А кстати, наверное это и был самый крутой концерт и одновременно издание альбома, в записи которого как раз все эти три музыканта участвовали. Концерт был 17 декабря 2008 года. Это, пожалуй, самое выдающееся событие, когда мы именно на Рязанской сцене собрали трёх выдающихся музыкантов с мировыми именами. И, собственно говоря, даже в России никто ничего подобного не делал. Да, это уникальное событие. Пока мы его ещё не переплюнули.

– Думаю, всё впереди. Вы упомянули о проектах. Из тех, которые группа успела реализовать на данный момент, какой самый любимый?

– Любимый однозначно ЕсенинJazz. Сейчас как раз 130 лет Сергею Александровичу Есенину, нашему выдающемуся поэту и земляку. Так что этот проект у нас является самым главным, самым знаковым. По сути, он родился у нас за границей, когда мы были в Германии целый месяц, курсировали в 2013 году с Московским государственным музеем С. Есенина в рамках фестиваля «Мир единая семья». Собственно, тогда и появилось название ЕсенинJazz. А в 14-ом году я познакомился с Борисом Саволделли. Тогда мы реально превратились в настоящий международный проект, каким являемся уже 11 лет. Поэтому, безусловно, это ЕсенинJazz. Игорь Бутман очень много хороших слов говорил о нашем проекте и много раз в нем учавствовал. Так и сказал: «Геннадий Филин нашел свой уникальный путь в музыке. ЕсенинJazz – выдающееся событие для российской музыки. Он способен стать предметом культурного экспорта в мировое пространство». И вот, в этом году у нас будет десятый тур.

– Юбилейный, получается.

— Да, именно так. У нас уже планируется восемнадцать городов, может и больше будет.

— Масштабная программа. И вы предвосхитили мой вопрос, упомянув Есенина. Кто он для вас? Можете рассказать о самых любимых стихотворениях, которые вдохновляли на музыку, на какое-то особенное исполнение?

– Ну, здесь история такая: ЕсенинJazz родился как инструментальный проект, в котором мы исполняли и исполняем мелодии песен В. Липатопа, Г. Пономаренко, Е. Попова на самые знаменитые стихи – «Клён ты мой опавший», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая». Потом появилось устойчивое желание выразить всё это именно в формате песни, но именно в международном ключе. И как только я понял какой мне вокалист необходим, сразу появился Борис Саволделли, вокалист из Италии, мастер джаза, блюза и фанк музыки. Вот тогда мы и сделали все эти песни в стиле соул, в международном ключе. В 2016-2017 мы записали и издали два альбома «ЕсенинJazz vol.1» и «ЕсенинJazz vol.2» в издательской компании Игоря Бутмана «Butman Music». После этого я сочинил сразу десяток песен на стихи Есенина – «Пускай ты выпита другим», «Заметался пожар голубой», «Черный человек», «Ты плакала в вечерней тишине», английская и русская версия. Все это превратилось в альбом «Есенин Blues», который вышел в 24-м году. По сути этот альбом я как раз дарю к юбилею Есенина. Мы его особо пока не анонсировали, несмотря на то, что он уже вышел, но сейчас, к 130-летию будем как раз рекламировать. То есть альбом «Есенин Blues» — это уже на 99% моя музыка. Там только одна песня, которую сочинил знакомый Кости Панкратова, нашего басиста.

– То есть это такой большой авторский проект?

– Да, и я вам могу сказать без тени сомнения – я ощущаю острую связь с Есениным, как часть себя, что ли, или я его часть, потому что он очень близок мне по духу. Он мне часто во снах приходит – такое единение. Ведь его поэзия, его стихи получают новую жизнь благодаря нашему проекту – мы гастролируем, доносим его поэзию в нашем импровизационном выражении до огромного количества людей, которые благодарят нас за это. Это сейчас мы 130 лет отмечаем, а когда-то Есенин был под запретом. И только сейчас это настоящее отношение, эта любовь, которая у людей была, она становится признанной, понимаете? Есенин превращается уже в национальный бренд, это факт. А мы, получается, со своим ЕсенинJazz-ом идём абсолютно в ногу с веянием времени и очень здорово его продвигаем.

– То есть Есенин в этом плане некий духовный наставник коллектива и ваш в частности?

– Да, однозначно.

– А вот что касается международных проектов, гастролей – есть ли какое-то различие в том, как реагируют и на музыку, и на тексты по стихотворениям Есенина за рубежом и у нас?

– Смотрите, ноги-то этого нашего проекта растут очень издалека. Мы впервые были за границей в 93-м году, в Германии. Потом, в 94-м, у нас еще были две поездки – тоже в Германию и во Францию. И вот уже тогда… Мы еще многих вещей не понимали, но нам очень здорово объяснили наши немецкие друзья. Когда мы, рязанские джазовые музыканты, играли на концертах, мы исполняли стандартный набор джазовых, американских мелодий, плюс, естественно, авторская музыка и несколько русских песен. Что мы играли? Есенинские «Отговорила роща золотая», «Письмо матери» и «Песню о далёкой родине» из кинофильма «17 мгновений весны». И вот тогда, после первого же концерта, который был в Германии, к нам подошли наши друзья немцы и сказали: «Не играйте все эти джазовые стандарты американские – их уже запилили по всему миру. Играйте русские мелодии, это невероятно красиво». У них глаза были по пять копеек, и они нам очень хорошо и красноречиво объяснили вот эту красоту именно наших, русских мелодий. И ведь это были Есенинские мелодии. Из этого у нас потом и вырос проект ЕсенинJazz. Сначала он назывался «Есенин и Jazz», потом стал называться просто ЕсенинJazz. Такая вот история. Поэтому восприятие на западе русской мелодии невероятно сильное. Попадание в десятку, что называется. Западному слушателю очень-очень нравится наша музыка. ЕсенинJazz получился международным, потому что он именно таким и создан – западный вокалист исполняет русские песни. И я вам по секрету скажу, знаете, какая у Бориса Саволделли, итальянца, любимая мелодия? Это гимн Российской Федерации (СССР), который написал наш земляк Александр Александров. Это и моя любимая мелодия, собственно говоря – я играю её каждый день. Опять же, к вопросу о восприятии – во втором альбоме, «ЕсенинJazz vol.2», у нас десять музыкантов, четыре из которых из США, а также из Бельги и Италии – все они исполняют с группой Feelin’s Есенинские мелодии.

– Действительно здорово совпало с гимном. А какие в целом у коллектива планы на ближайшее время?

– Большой тур прежде всего. В рамках этого тура в Рязанской филармонии 26 сентября запланирован концерт. Проект ЕсенинJazz продолжает развиваться, я планирую ещё кое-что записывать… То есть не все идеи ещё реализованы, об этом я пока не буду говорить.

– Анонс в любом случае серьезный. В завершение, чего стоит ждать зрителям от грядущего концерта 20-го числа? Знаю, что в ваших выступлениях нередко случаются экспромты, но что точно будет?

– Будет то, чего в общем-то не было ещё ни разу, лучше сказать крайне редко в последнее время случается. У группы очень много проектов, которые на всю страну известны, и связаны они все в основном с вокалом. Про проект с Борисом Саволделли – о нём я уже много рассказал, у нас есть прекрасная вокалистка Наталья Богданова, которую мы очень любим, есть ещё проект «С чего начинается родина» со школами рязанскими, с детишками… Как я люблю говорить, у нас теперь солисты измеряются хорами! То есть, всё дела песенные. Понятно, что русские люди любят песни. И вот на этом концерте, который состоится 20 марта, никаких песен не будет. Только инструментальная музыка. Муниципальный коллектив группа Feelin’s это инструментальный квартет – это четыре человечка. Вот эти четыре человечка и будут играть, без всяких вокалистов.

Да… Еще у нас есть проект со степом, «Jazz & Таp» – просто огонь Feelin’s & Vortex Tap Show… Кстати, вот секретная информация, она недавно появилась. 22 мая будет концерт «Jazz & Tap» в МКЦ, а 30 мая, в день рождения сразу нескольких участников группы, у нас будет концерт в Доме учёных в Москве, посвященный международному дню степа.

– Замечательно, будем ждать!

Беседовала Полина Иманова