Гринпис: Самая эффективная тактика сдерживания верхового пожара — это отжиг

Руководитель противопожарной службы Гринпис России Григорий Куксин рассказал о работе пожарной команды организации в национальном парке Мещерский в Рязанской области.

По словам Григория Куксина, на пожаре использовалось очень много техники, которая есть в организации благодаря пожертвованиям. Это грязевые и плавающие помпы, рукава больших диаметров.

Григорий Куксин: «В какие-то моменты мы подавали одновременно восемь тонн воды в минуту только нашей техникой. Это была большая и важная поддержка для пожарных. Конечно, самая эффективная тактика сдерживания верхового пожара – это применение отжига. Но почему-то отжиги не использовались на этом пожаре. Несмотря на это нам удалось остановить огонь на реке Пра»

Команда Гринпис из нацпарка Мещёрский после небольшой передышки отправилась на торфяник в Ивановскую область по просьбе регионального МЧС.

Григорий Куксин поблагодарил всех, кто помогает Гринпис пожертвованиями.

Григорий Куксин: «Наши сотрудники не могут работать на пожарах без качественной экипировки и спецтехники: это вопрос безопасности людей и эффективности в борьбе с огнём»

Ранее глава МЧС Александр Куренков, прибывший в Рязанскую область, сообщил, что предстоящей ночью планируется проводить встречный отжиг лесов.