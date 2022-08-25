Гринпис: Самая эффективная тактика сдерживания верхового пожара — это отжиг

Руководитель противопожарной службы Гринпис России Григорий Куксин рассказал о работе пожарной команды организации в национальном парке Мещерский в Рязанской области.
По словам Григория Куксина, на пожаре использовалось очень много техники, которая есть в организации благодаря пожертвованиям. Это грязевые и плавающие помпы, рукава больших диаметров.
Команда Гринпис из нацпарка Мещёрский после небольшой передышки отправилась на торфяник в Ивановскую область по просьбе регионального МЧС.
Григорий Куксин поблагодарил всех, кто помогает Гринпис пожертвованиями.
Ранее глава МЧС Александр Куренков, прибывший в Рязанскую область, сообщил, что предстоящей ночью планируется проводить встречный отжиг лесов.