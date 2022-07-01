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Пятница, 1 июля, 2022

Григорий Парсентьев подал документы для участия в выборах губернатора Рязанской области

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Григорий Парсентьев подал документы для участия в выборах губернатора Рязанской области

Григорий Парсентьев подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Избиркома.

Григорий Александрович Парсентьев — председатель Совета Рязанского регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Рязанской областной Думы.

Кандидатуру Парсентьева одобрил президиум Центрального совета партии и единогласно поддержали участники партийной конференции регионального отделения.

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