Григорий Парсентьев подал документы для участия в выборах губернатора Рязанской области

Григорий Парсентьев подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Избиркома.

Григорий Александрович Парсентьев — председатель Совета Рязанского регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Рязанской областной Думы.

Кандидатуру Парсентьева одобрил президиум Центрального совета партии и единогласно поддержали участники партийной конференции регионального отделения.