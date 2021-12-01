Григорий Парсентьев объяснил, почему СРЗП не поддерживает предложенный бюджет Рязанской области

30 ноября состоялась пресс-конференция Рязанского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», посвященная рассмотрению регионального и федерального бюджетов на 2022 год.

Позицию Центрального аппарата партии и регионального отделения по этому вопросу озвучил председатель Григорий Парсентьев. В обоих случаях, рассказал он, фракция «Справедливая Россия — За Правду» голосовала против принятия предлагаемой формы бюджета. И в Государственной Думе РФ, и в региональном парламенте.

В противовес предлагаемому партией власти федеральному бюджету «Справедливой Россией — За Правду» разработан альтернативный бюджет на 2022 год, основанный на профессиональных расчетах и экспертных оценках.

«Альтернативный бюджет нашей партии, в первую очередь, был социальным, отражая все тезисы, которые мы декларировали в выборной кампании, — отметил Григорий Парсентьев. — Это расходы на медицину, образование, культуру, изменение пенсионной политики, начало выплат по вкладам, которые были у людей во время СССР. И самое главное — наш бюджет был направлен на комплексную модернизацию так называемого нашего народного хозяйства».

В отношении же принимаемого федерального бюджета Григорий Александрович дал оценку именно как расходного: все бюджетные расходы в нем рассматриваются не как просто расходы, а как инвестиции, отметил он.

«Бюджет максимально сокращают, максимально экономят, потому что на расходах надо экономить. Если рассматривать бюджетные траты именно как инвестиционные, то это совсем другой подход. При этом „Единая Россия“ предпочитает не называть вещи своими именами и не определяет предложенный и утвержденный большинством голосов бюджет именно в таком ключе.

Мы считаем это своего рода фарисейством правящей партии. Сейчас, когда в Госдуме обсуждается бюджет и вносятся поправки, фракция ЕР не голосует не за и не против, ее депутаты на моменте рассмотрения поправок просто не нажимают на кнопку. И вопрос снимается с голосования в связи с отсутствием кворума. Делается это, скорее всего, для того, чтобы потом на вопросы людей можно было ответить — а мы не голосовали против».

Озвучивая позицию партии по вопросу принятия бюджета Рязанской области, Григорий Парсентьев также заявил о том, что фракция партии в Областной Думе не поддерживает предложенный вариант бюджета. Одним из серьезных оснований для этого решения стало полное отсутствие средств по программам улучшения экологической обстановки Рязанской области на 2022-24 гг. При обсуждении этой темы с представителями правительства Рязанской области прозвучало, что все эти средства фактически были секвестированы финансовым блоком регионального правительства.

«Поэтому я считаю, что такой бюджет принимать нельзя даже исходя из этого факта», — отметил Парсентьев.

При этом основные затраты должны быть направлены именно в социальную сферу, что созвучно с политикой партии СРЗП. Подробнее о приоритетных направлениях этой сферы и работе областной Думы рассказал депутат Рязанской областной Думы от фракции СРЗП, председатель комитета по социальным вопросам, член комитета по бюджету и налогам Сергей Пупков. Особый акцент Сергей Викторович сделал, в связи с последними реалиями, на теме здравоохранения.