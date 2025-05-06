Грандиозный подвиг: Рязаньстат рассказал, как рязанцы приближали Победу в тылу

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Рязаньстат подготовил специальное статистическое издание о социально-экономическом развитии Рязанской области, начиная с довоенного 1940-го, в победный 1945-й и 10-летие восстановления разрушенного народного хозяйства.

Вот, что говорится в документе о работе рязанской промышленности в годы ВОВ.

Промышленность Рязанской области к 1941 году была представлена в основном средними и мелкими предприятиями легкой, пищевой и лесной промышленности. Все промышленные предприятия города и области в годы войны были переориентированы на работу для военных нужд.

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К наиболее крупным в то время относились «Рязсельмаш», электроламповый и деревообделочный заводы, Касимовская сетевязальная фабрика, Мурминская суконная фабрика, Ухоловский завод «Сельмаш», Нижнемальцевский химический завод, ватные фабрики «Красный Октябрь» и им. Ленина, Истьинский машиностроительный завод. Все было подчинено одной задаче: обеспечить фронт всем необходимым для победы.

Ситуация осложнялась тем, что почти все крупные предприятия были эвакуированы осенью 1941 г. Только спустя несколько месяцев часть работников и оборудования возвратили в Рязань.

С огромным напряжением работали железные дороги Рязанской области. Вплоть до начала 1943 г. они подвергались ударам вражеской авиации. Но это не смогло помешать их бесперебойной работе.

Главное, что мог дать фронту Рязанский край, помимо человеческих ресурсов, — поставка на фронт продовольствия и денежных средств. За годы войны сельское хозяйство области направило государству более 65 млн. пудов зерна, около 55 млн. пудов картофеля, 3,5 млн. пудов мяса, 11 млн. пудов овощей. Это был грандиозный подвиг колхозного крестьянства Рязанского края, несмотря на резкое сокращение уровня механизации (уже в 1941 г. 70% сельхозтехники мобилизовали в армию). Новая техника практически не производилась, сокращались человеческий ресурсы, т. к. подавляющая часть мужчин (70%) трудоспособного возраста была мобилизована в армию.

В колхозах остались только старики, женщины и дети. Люди работали в нечеловеческих условиях — обязательный минимум трудодней увеличился с 60 до 100, работать приходилось по 12 часов в сутки. Для замены трактористов, ушедших на фронт, летом 1941 г. при МТС стали создаваться месячные курсы для подготовки трактористов. Отбирали молодых женщин. Всесоюзную известность приобрела женская тракторная бригада Рыбновской МТС во главе с Дарьей Гармаш. За добросовестный труд она была удостоена ордена Красного Знамени.

Но этим не ограничивалась роль тыла. Существовало много других форм всенародной помощи фронту. Население делало денежные и материальные взносы в Фонд Красной Армии и Фонд обороны.

Важным источником финансирования государства были военные займы. Они выпускались четыре раза (в 1942, 1943, 1944, 1945 гг.) и размещались среди населения и колхозов. Всего в Рязанской области было размещено займов на 386 млн. рублей.

Из тыла отправлялись письма и подарки на фронт не только родным и близким, но и незнакомым бойцам и командирам Красной Армии.

Беззаветный труд работников тыла отмечался медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Ею в области были награждены 256 тыс. человек: 3287 колхозников, 145 работников МТС, 228 работников совхозов, 670 служащих районных учреждений и организаций.

Но главной наградой для тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, стала достигнутая огромной ценой победа в Великой Отечественной войне.