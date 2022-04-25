18.8 C
Рязань
Понедельник, 25 апреля, 2022

График отключения горячей воды в мае опубликовал сайт РМПТС

spot_img
На главнуюНовости Рязани

График отключения горячей воды в мае опубликовал сайт РМПТС

7info

Сайт РМПТС опубликовал график отключения горячей воды в домах Рязани в мае 2022 года.

- Реклама -

Воду будут отключать в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Полный график с указанием адресов можно найти ЗДЕСЬ.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНа Солотчинском шоссе Рязани рабочий погиб при падении с башенного крана
Комментарии для сайта Cackle