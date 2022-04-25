График отключения горячей воды в мае опубликовал сайт РМПТС

Сайт РМПТС опубликовал график отключения горячей воды в домах Рязани в мае 2022 года.
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Воду будут отключать в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Полный график с указанием адресов можно найти ЗДЕСЬ.
Сайт РМПТС опубликовал график отключения горячей воды в домах Рязани в мае 2022 года.
Воду будут отключать в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Полный график с указанием адресов можно найти ЗДЕСЬ.
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