Четверг, 15 сентября, 2022
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Готовность объектов соцсферы Рязани к отопительному сезону — 99%

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По информации представителя администрации общая готовность объектов социальной сферы — 98%. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

15 сентября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации Рязани о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону.

16 сентября стартует отопительный сезон в городе, с 19 сентября тепло начнет поступать в квартиры рязанцев.

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