Четверг, 24 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»

7info7

«Авдотья Рязаночка» стала первым спектаклем, который был показан в большом зале Рязанского театра кукол в сезоне 2023-2024. Двери зала открылись для гостей и участников VI Международного Форума древних городов.

Девиз Форума в этом году — «Юность древних городов», а спектакль рассказывает историю, которая даже чуть старше, чем нынешняя Рязань. В зале собрались зрители самого разного возраста: семьи с детьми, подростки, взрослые. Можно смело сказать, что история Авдотьи Рязаночки объединяет несколько поколений и эпох.

Дружеская встреча со зрителем положила начало череде творческих праздников. Приближается открытие Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», в афише которого также будут постановки на историческую тему. Например, «Годунов» Челябинского театра кукол и «Илья Муромец» Саратовского театра кукол «Теремок».

Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»
Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Шацком районе похоронили героически погибшего в ходе СВО Михаила Гусева

Указом президента Владимира Путина Михаила Гусева посмертно наградили орденом Мужества.

Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир

Важной частью мероприятия стало подписание соглашения о творческом сотрудничестве.

В 2024 году в Рязанской области увеличат прожиточный минимум на 782 рубля

Соответствующий проект постановления областного правительства опубликовали на официальном сайте.

«Русское радио Рязань» разыграло путёвку в Санкт-Петербург

В уютном и атмосферном зале ресторана организаторы провели четырёхэтапную интеллектуально-развлекательную схватку за главный приз.

Командир разбившегося самолёта Пригожина закончил Сасовское лётное училище

Супруга Алексея Левшина рассказала, что узнала о трагедии из СМИ.

К 245-летию образования Рязанской губернии в Горьковке открылась выставка

Об истории возникновения Рязанской губернии посетителям выставки расскажут представленные экспонаты.

Касимов получит 21,5 миллиона рублей на проект реконструкции очистных сооружений

Деньги пойдут на создание проектной документации для реконструкции очистных сооружений в районе реки Бабенка.

Рязанцы могут посетить Иммерсивную выставку фестиваля «Узорная нить»

В течение трех дней с помощью современных передовых технологий, жители Рязани смогут отправиться в удивительное путешествие по стране

Участники «Форума древних городов» создали тематические инсталляции

Жители города могли вживую наблюдать, как из простого картона и пенопласта возникали великолепные реплики храмов Колоны, стел Нижнего Новгорода, древних памятников Рязани.

При поддержке «Единой России» в Рязани отремонтируют порядка 10 спорткомплексов

Это одна из задач, обозначенных в предвыборной программе Рязанского регионального отделения «Единой России».

Купеческая улица

Вполне вероятно, что так могла бы именоваться в Рязани улица Краснорядская

У Оки в Касимовском районе нашли несанкционированную свалку

Наличие свалки, угрожающей водному объекту, подтвердил инспектор, обследовавший участок. Взяты пробы воды.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации