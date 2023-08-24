Гостям Форума древних городов показали «Авдотью Рязаночку»

«Авдотья Рязаночка» стала первым спектаклем, который был показан в большом зале Рязанского театра кукол в сезоне 2023-2024. Двери зала открылись для гостей и участников VI Международного Форума древних городов.

Девиз Форума в этом году — «Юность древних городов», а спектакль рассказывает историю, которая даже чуть старше, чем нынешняя Рязань. В зале собрались зрители самого разного возраста: семьи с детьми, подростки, взрослые. Можно смело сказать, что история Авдотьи Рязаночки объединяет несколько поколений и эпох.

Дружеская встреча со зрителем положила начало череде творческих праздников. Приближается открытие Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», в афише которого также будут постановки на историческую тему. Например, «Годунов» Челябинского театра кукол и «Илья Муромец» Саратовского театра кукол «Теремок».