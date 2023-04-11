Госдума РФ приняла закон о цифровизации воинского учёта

Государственная Дума во вторник, 11 апреля, приняла закон, который вносит изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Фактически принят закон о цифровизации системы учёта военнообязанных россиян.
В частности, к существовавшим ранее и оставленным без изменения способам оповещения граждан через бумажные повестки и работодателя добавлены оповещения заказными почтовыми отправлениями, дублирование повесток в электронном виде. Получить повестку человек может через Госуслуги, в МФЦ.
Также внесены поправки, касающиеся уклонистов. Им можно стать, если отказаться получить повестку или не выходить на связь. Житель России, не явившийся по повестке во время призыва, обязан сам прийти в военкомат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.
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