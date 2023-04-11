Госдума РФ приняла закон о цифровизации воинского учёта

Государственная Дума во вторник, 11 апреля, приняла закон, который вносит изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Фактически принят закон о цифровизации системы учёта военнообязанных россиян.

В частности, к существовавшим ранее и оставленным без изменения способам оповещения граждан через бумажные повестки и работодателя добавлены оповещения заказными почтовыми отправлениями, дублирование повесток в электронном виде. Получить повестку человек может через Госуслуги, в МФЦ.

— Также ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд будут обязаны предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на нем, — говорится в пояснении на сайте Госдумы.

Также внесены поправки, касающиеся уклонистов. Им можно стать, если отказаться получить повестку или не выходить на связь. Житель России, не явившийся по повестке во время призыва, обязан сам прийти в военкомат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.