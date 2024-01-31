Госдума приняла «закон о негодяях»

Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «закон о негодяях».
Володин напомнил, что закон обсуждался, многие жители России высказались за введение подобного наказания.
В отличии от конфискации имущества, практиковавшейся в Советском Союзе, российская мера коснется только того имущества, которое «нажито преступным путем» или используется для финансирования незаконной деятельности, отмечает РИА Новости.
Депутаты предполагают, что преступник будет понимать, что имущество у него отберут.