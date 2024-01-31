Среда, 31 января, 2024
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Госдума приняла «закон о негодяях»

7info
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Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «закон о негодяях».

Володин напомнил, что закон обсуждался, многие жители России высказались за введение подобного наказания.

— Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, — написал политик в телеграм-канале.

В отличии от конфискации имущества, практиковавшейся в Советском Союзе, российская мера коснется только того имущества, которое «нажито преступным путем» или используется для финансирования незаконной деятельности, отмечает РИА Новости.

Депутаты предполагают, что преступник будет понимать, что имущество у него отберут.

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