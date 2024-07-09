Госдума одобрила введение туристического налога в России

В Госдуме были приняты поправки к законопроекту о донастройке налоговой системы, согласно которым в России будет введен туристический налог за счет преобразования курортного сбора. Предполагается, что данный законопроект будет рассмотрен во втором чтении 10 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Туристический налог будет являться местным, муниципалитеты смогут автономно определять необходимость введения этого налога и устанавливать ставки. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц, но не будет исчисляться с услуг проживания для некоторых категорий граждан, включая участников специальной военной операции.

По заявлению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, принятие туристического налога создает равные условия для всех регионов и участников туристической индустрии. Делает рынок средств размещения более прозрачным и упрощает администрирование самого налога. Тем не менее, она также отметила, что ставка в процентах от стоимости проживания может быть не совсем правильной, поскольку антропогенная нагрузка на муниципалитет не должна зависеть от стоимости номера.

Информация о том, на что будут направлены средства, собранные на туристическом налоге, пока не представлена. Надежда Школкина говорит о том, чтобы средства использовались на совершенствование туриндустрии.