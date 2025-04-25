Госавтоинспекция предупредила о двух крупных мероприятиях в Рязани

В пятницу и в выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут серию комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения. Основное внимание будет уделено выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.
Кроме того, сегодня в регионе стартует мероприятие «Мотоцикл», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств. Госавтоинспекция напоминает водителям мототехники о важности соблюдения ряда требований:
Использование защитной амуниции.
Соблюдение скоростных ограничений.
Регистрация транспортных средств в установленном порядке.
Регулярное техническое обслуживание мототранспорта.
Включение ближнего света фар при движении вне зависимости от времени суток.
Запрещается управление мототранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Госавтоинспекция также обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть активными и сообщать в полицию о случаях грубых нарушений ПДД. Для этого достаточно позвонить по телефону 112 или разместить обращение на официальном сайте Госавтоинспекции.
Мероприятие «Мотоцикл» организовано с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспорта и минимизации аварийности с участием водителей мототехники.