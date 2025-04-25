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Фото: t.me/gibdd062
Транспорт и дорогиГлавные новости

Госавтоинспекция предупредила о двух крупных мероприятиях в Рязани

Алексей Самохин

В пятницу и в выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут серию комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения. Основное внимание будет уделено выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.

Кроме того, сегодня в регионе стартует мероприятие «Мотоцикл», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств. Госавтоинспекция напоминает водителям мототехники о важности соблюдения ряда требований:

Использование защитной амуниции.

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Соблюдение скоростных ограничений.

Регистрация транспортных средств в установленном порядке.

Регулярное техническое обслуживание мототранспорта.

Включение ближнего света фар при движении вне зависимости от времени суток.

Запрещается управление мототранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция также обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть активными и сообщать в полицию о случаях грубых нарушений ПДД. Для этого достаточно позвонить по телефону 112 или разместить обращение на официальном сайте Госавтоинспекции.

Мероприятие «Мотоцикл» организовано с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспорта и минимизации аварийности с участием водителей мототехники.

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