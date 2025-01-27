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Происшествия

Госавтоинспекция опровергла информацию о смерти гражданина Таджикистана в ДТП в Сасовском районе

Анастасия Мериакри

Госавтоинспекция опровергла информацию о смерти гражданина Таджикистана в ДТП в Сасовском районе. Авария произошла 26 января на 393-м километре автодороги «М-5-Урал».

В некоторых СМИ сегодня, 27 января, появилась информация, что «в результате смертельной аварии на трассе М-5 в Сасовском районе погиб 28-летний гражданин Таджикистана… По их сведениям, погибший находился за рулем». Госавтоинспекция опровергает данную информацию.

Ведомство обращает внимание, что перед публикацией сведений их необходимо проверять в компетентных органах.

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Напомним, один человек погиб, восемь пострадали в ДТП в Сасовском районе.

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