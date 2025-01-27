Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП в Сасовском районе

В Сасовском районе 26 января на 393-м километре автодороги «М-5-Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Рязанской области.

Происшествие произошло в 07:00. Столкнулись «Хендай Солярис», «Шевроле Малибу» и «Джили Атлас». 28-летний пассажир последнего автомобиля скончался на месте аварии.

Остальные пассажиры и водитель этой же машины: 36-ти, 28-ми, 25-ти и 23-летние мужчины, а также 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» и его пассажиры — 17-летний подросток, 20-ти и 49-летние мужчины с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.