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Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП в Сасовском районе

Анастасия Мериакри

В Сасовском районе 26 января на 393-м километре автодороги «М-5-Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Рязанской области.

Происшествие произошло в 07:00. Столкнулись «Хендай Солярис», «Шевроле Малибу» и «Джили Атлас». 28-летний пассажир последнего автомобиля скончался на месте аварии.

Остальные пассажиры и водитель этой же машины: 36-ти, 28-ми, 25-ти и 23-летние мужчины, а также 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» и его пассажиры — 17-летний подросток, 20-ти и 49-летние мужчины с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

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