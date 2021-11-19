Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям в связи с ухудшением погодных условий

В связи с надвигающимися на Рязань снегопадами Госавтоинспекция региона обратилась к водителям с призывом учитывать ухудшение погодных условий при движении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

В ГИБДД обращают внимание, что в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость.

Кроме того, днём и ночью необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, в непогоду — с противотуманками, в условиях сильного тумана или снегопада — снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Госавтоинспекция также обращает внимание на перепады атмосферного давления, из-за которых водителю за рулём может стать плохо. В этом случае следует остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.