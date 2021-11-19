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Пятница, 19 ноября, 2021
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Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям в связи с ухудшением погодных условий

Александр Ильин

В связи с надвигающимися на Рязань снегопадами Госавтоинспекция региона обратилась к водителям с призывом учитывать ухудшение погодных условий при движении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области. 

В ГИБДД обращают внимание, что в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. 

Кроме того, днём и ночью необходимо передвигаться с включенными внешними световыми приборами, в непогоду — с противотуманками, в условиях сильного тумана или снегопада — снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Госавтоинспекция также обращает внимание на перепады атмосферного давления, из-за которых водителю за рулём может стать плохо. В этом случае следует остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

“Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Рязанской области”, — говорится в сообщении ведомства. 

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