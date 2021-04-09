«Горы для нас не вершины»: воспитатели рассказали о специфике своей профессии

В среду, 7 апреля, завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года». Помимо основного победителя — воспитателя рязанского детсада №36 Анастасии Зеленковой — были и еще два отличившихся участника. Педагоги рыбновского детсада №7 Екатерина Панаити и Новомичуринского детсада №1 Оксана Голоухова с небольшим разрывом выиграли онлайн-голосование.

Две совершенно разные женщины из двух противоположных уголков Рязанской области. Но их объединяет несколько вещей — любовь к детям и своей профессии. Мы решили поговорить с каждой из женщин, чтобы узнать их мнение о современных детях, конкурсе и своей работе.

Оксана Голоухова

Екатерина Панаити

Почему вы решили стать воспитателем?

Оксана Голоухова: Это произошло еще в 2009 году. Тогда я привела своего ребенка в детский сад и решила сама стать воспитателем. К тому же у меня и образование было педагогическое. В профессии я уже около 12 лет, но каждый день прихожу на работу с улыбкой на лице. Этот детсад для меня по-особенному родной, потому что когда-то я тоже была его воспитанницей. Екатерина Панаити: В профессию я пришла случайно. Пять лет назад заведующая рыбновским детским садом предложила мне попробовать себя в педагогической деятельности. Я согласилась и уже не смогла уйти. Сразу же поняла, что это мое призвание. Несмотря на то, что у меня было высшее экономическое образование, я всегда мечтала быть педагогом. А тогда время позволяло все перевернуть на 180 градусов.

Оксана Голоухова

Что самое сложное в вашей работе?

Оксана Голоухова: Я не могу сказать, что сталкиваюсь с каким-то трудностями в профессии. Единственное — хотелось бы поменьше бумажной работы. Мы много времени уделяем заполнению разных журналов. А дети — невероятно веселые, позитивные. Они меня вдохновляют каждый день. Бывает, что приходишь на работу с плохим настроением, а уже через несколько минут все кардинально меняется. Екатерина Панаити: В самом начале работы я боялась организовать общение. Тогда мне было непонятно, как найти подход к каждому ребенку. А сейчас я уже не чувствую того страха. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что этот день больше не повторится, поэтому надо его прожить на все 100%. Если в группе шум и гам, то нужно просто быть заодно с детьми, влиться в их коллектив.

Екатерина Панаити

Узнаете своих воспитанников на улице?

Оксана Голоухова: Я уже три раза выпускала детей. Самые старшие сейчас в 10 классе, средние и младшие в 6 и 3 классах соответственно. Я помню каждого ребенка и их родителей. Стараюсь следить за их жизнью. Например, я знаю об их увлечениях, интересах и планах на будущее. Екатерина Панаити: Я не так давно в профессии, но помню всех своих воспитанников. Рыбное — маленький город, поэтому я часто встречаю родителей деток. Мы всегда здороваемся. Они меня узнают, и я про них не забываю.

Оксана Голоухова

Отличаются ли современные дети от выпускников прошлых лет?

Оксана Голоухова: Разница колоссальная! Сейчас наступило время гаджетов и информационных технологий. Конечно, это отразилось и на детях. Они стали лучше владеть информацией и быстрее ее искать. Порой даже дают фору нам и своим родителям. Время не стоит на месте, дети меняются. Главное тут — меняться вместе с ними и не стоять на месте. Воспитатели должны соответствовать детям. При этом я не согласна, что каждое новое поколение хуже предыдущего. Главное — найти подход. Екатерина Панаити: Дети, конечно отличаются. Значительное влияние на это, без сомнения, оказали гаджеты. Но ведь мы тоже меняемся вместе с ними. Они — дети будущего, так и должно быть. Нам нужно только соответствовать. К тому же, детям интересны не только телефоны и планшеты. Ребенок любит читать обычные книги, играть с мягкими игрушками, куклами и машинками. Нужно только его заинтересовать.

Екатерина Панаити

Почему вы решили пойти на конкурс?

Оксана Голоухова: Мне хотелось попробовать свои силы и получить новый опыт. На конкурсе я познакомилась с многими интересными людьми. Мне удалось побывать в других детсадах, посмотреть на их устройство и специфику работы. Я буду и дальше участвовать в подобных конкурсах. Горы для нас — не вершины. Екатерина Панаити: На конкурс я пошла ради нового опыта. «Воспитатель года» был очень сложным и познавательным одновременно. Благодаря участию в конкурсе я получила профессиональный и личностный рост. К тому же, мой проект, за который я очень болела, получит дальнейшее развитие.

Оксана Голоухова

Как вам удалось найти столько людей, которые за вас голосовали?

Оксана Голоухова: Я родилась, выросла и живу в Новомичуринске. За 38 лет своей жизни у меня появились новые друзья и знакомые. Поэтому за меня голосовала большая половина города. Тут работает теория шести рукопожатий: ты просишь родителей воспитанников отдать свой голос, они просят своих знакомых и так по цепочке. К тому же, за меня болели все родственники из разных уголков страны. Все заходили и голосовали. Екатерина Панаити: Рыбное — небольшой город, где почти все знакомы друг с другом. Родители моих воспитанников знали, что я участвую в конкурсе, поэтому голосовали за меня. Я хочу поблагодарить методиста Веронику Семину и Рыбновский муниципальный район. Если бы не их помощь, я бы не справилась.

Екатерина Панаити

Были ли в вашей практике забавные случаи?

Оксана Голоухова: На первом году своей работы я защищалась на первую категорию. Тогда мне нужно было провести перед членами комиссии открытый урок. В моей группе был один невероятный шкодник. Я тогда его буквально умоляла вести себя хорошо и даже сказала, что в противном случае меня могут уволить. На занятии мальчик вел себя очень достойно. Когда же занятие подходило к концу, он перед всеми членами комиссии встал и крикнул: «Ну что? Теперь вас не уволят? Теперь-то я побаловаться могу?»