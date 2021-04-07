В Рязани выбрали воспитателя года

В среду, 7 апреля, в рязанской библиотеке имени Есенина прошло торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Всего за это звание боролись 29 педагогов из различных муниципалитетов.
Победителя выбрали по результатам двух конкурсов: мастер-класса и ток-шоу. Лучшей признали воспитателя рязанского детсада №36 Анастасию Зеленкову. Победителями онлайн-голосования с небольшим разрывом стали педагоги рыбновского детсада №7 Екатерина Панаити и воспитатель Новомичуринского детсада №1 Оксана Голоухова.
В финал также вышли инструктор физкультуры скопинского детсада №10 Ольга Евдокимова, логопед михайловского детсада «Березка» Наталья Рубцова, воспитатель сынтульского детсада Марина Киселева, психолог кораблинского детсада «Красная шапочка» Нина Ермакова и воспитатель рязанского детсада №151 Юлия Абашина.
Лауреатов и победителей поздравила зампредседателя правительства Анна Рослякова.
На закрытии регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина и ведущий специалист по правовым вопросам областной организации общероссийского профсоюзного образования Галина Макарова вручили всем участникам сертификаты об участии и денежный приз.
Ценный подарок получила и воспитатель детсада №147 Ирина Ходун. Женщина выиграла в номинации «Есть идея», которую учредил Рязанский институт развития образования.