В Рязани выбрали воспитателя года

В среду, 7 апреля, в рязанской библиотеке имени Есенина прошло торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель года России». Всего за это звание боролись 29 педагогов из различных муниципалитетов.

Победителя выбрали по результатам двух конкурсов: мастер-класса и ток-шоу. Лучшей признали воспитателя рязанского детсада №36 Анастасию Зеленкову. Победителями онлайн-голосования с небольшим разрывом стали педагоги рыбновского детсада №7 Екатерина Панаити и воспитатель Новомичуринского детсада №1 Оксана Голоухова.

— Конкурс — профессиональное испытание, которое дает нам возможность показать себя и перенять опыт коллег. Хочу поблагодарить организаторов, участников и моему любимому детскому саду. Уважаемые коллеги, участвуйте в таких конкурсах. Идите вперед и ни шагу назад, — отметила Анастасия Зеленкова.

В финал также вышли инструктор физкультуры скопинского детсада №10 Ольга Евдокимова, логопед михайловского детсада «Березка» Наталья Рубцова, воспитатель сынтульского детсада Марина Киселева, психолог кораблинского детсада «Красная шапочка» Нина Ермакова и воспитатель рязанского детсада №151 Юлия Абашина.

Лауреатов и победителей поздравила зампредседателя правительства Анна Рослякова.

— Очень сложно найти баланс между инновационным и традиционным развитием ребенка. Спасибо за ваше доброе сердце и светлые глаза. Нет сомнения в том, что выбор был сделан правильно и справедливо. Я надеюсь, что на всероссийском этапе Рязанская область победит, — подчеркнула Рослякова.

На закрытии регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина и ведущий специалист по правовым вопросам областной организации общероссийского профсоюзного образования Галина Макарова вручили всем участникам сертификаты об участии и денежный приз.

Ценный подарок получила и воспитатель детсада №147 Ирина Ходун. Женщина выиграла в номинации «Есть идея», которую учредил Рязанский институт развития образования.