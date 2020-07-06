Вторник, 7 июля, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Гороскоп на 8 июля

Юлия Кирьянова
-

Овен

Овну можно «качать» права, но только в домашней среде. На работе постарайтесь быть сдержаннее, от замечаний в адрес коллег откажитесь. Есть вещи, которые не стоит озвучивать, берегите собственные нервы. Мудрый совет получите от давнего друга, когда поделитесь с ним откровениями личной жизни. Вечер удачен для поездки.

Телец

8 июля Телец будет похож на Львенка из мультика, который завидует всем, кто на солнышке лежит. Тоже захочется отдохнуть, позагорать и поплавать. Но все это возможно позже, когда отправитесь в отпуск. В отношениях с избранником исключите ревность. Вы измучили себя и его, что отражается даже на интимной близости. Работайте над своим внутренним миром.

Близнецы

Успешный день ожидает Близнецов, которые занимаются личным бизнесом. Проценты капают, товар реализуется, а вы счастливы, как никогда. Не вздумайте подписывать контракты, которые свяжут вас по рукам и ногам. Они прибыльные, но измотают окончательно. Особенно, если работа связана с частыми командировками. Соблюдайте режим питания.

Рак

Если Рака в личной жизни все устраивает, то и не стоит что-то менять. Успокойтесь, не заглядывайте вперед, а на избранника посмотрите с надеждой. Все в ваших руках, не тратьте силы на ерунду. Прочным будет материальное положение, но брать деньги в долг не следует. Даже если родственники решат навязать вам какую-то сумму, откажитесь.

Лев

Гороскоп предсказывает Льву поездку с приключениями. Но все они окажут положительное влияние на развитие любовных отношений. Скука и монотонность вам не грозит, расслабьтесь и созерцайте окружающий мир. В общении с одним из друзей придется кое-что прояснить. Только для беседы выберете место поуютнее, чтобы никто не мешал.

Дева

8 июля окружающие люди будут с трудом понимать то, о чем говорит Дева. И дело здесь не в плохом самочувствии, просто вы сами запутались в мыслях. Ожидаются заманчивые перспективы в работе, дело «пахнет» высокой карьерой. Не пропустите мимо себя этот судьбоносный момент. Хорошо заняться переездом и обустройством жилья.

Весы

Если Весы работают в сфере быта или высоких технологий, то им однозначно сегодня повезет. Вы сможете заложить фундамент для успешного будущего. Причем часть денег за проекты получите уже сейчас. От того, насколько верное решение примите в личной жизни, зависит многое. Любите человека? Значит, не пудрите ему мозги, женитесь.

Скорпион

8 июля Скорпион будет рад тому, что некоторые моменты в его судьбе прошли стороной. И даже тучи не нависли, дождик не пролился. Все то, что вы прогнозировали, сбылось без проблем. Возможна аллергия, а вот на что конкретно, вы не поймете. Для сохранения здоровья нужно посетить врача-специалиста. От дальних поездок откажитесь, они не принесут успеха.

Стрелец

Этот день семейному Стрельцу нужно посвятить детям и бытовым вопросам. Особенно, если он выдался выходным. Возможно приглашение на юбилей или другое торжество, заранее подумайте о подарке. Удивительная встреча произойдет в жизни холостяков. Вы иначе посмотрите на человека, он покажется вам почти идеальным и уникальным.

Козерог

Козерогу жутко захочется разнообразия, но день сложится скучно. Помните о том, что мы сами хозяева своей судьбы. Приложите усилия и желания, чтобы серость и тоска прошли стороной. Удачными окажутся сделки, командировки и массовые мероприятия. Звонок от друга тоже слегка отвлечет от проблем. Личные интересы не ставьте выше желаний других людей.

Водолей

Гороскоп советует Водолею отточить свои мысли заранее, чтобы не ляпнуть на важной встрече ерунду. День ожидается нелегкий в плане работы, возможны переговоры на высшем уровне. Удачными окажутся покупки, но не в кредит. Внимательно считайте деньги, как говорится, не отходя от кассы. Вечером реализуются самые смелые мечты в любовной сфере.

Рыбы

Фантастический день ожидается у Рыб, если во всю мощь проявить вдохновение. Творческие таланты будут такими явными, что захочется перевернуть мир. Но будьте осторожны, даже здесь притаились конкуренты. Дизайнерские идеи прекрасно реализуются во всем, что касается дома и интерьера. Путешественникам нужно следить за состоянием здоровья.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды

Новости Рязани
Во вторник, 7 июля, в Рязани, из-за аварийных работ на водопроводе ожидается массовое отключение холодной воды. Адреса опубликованы на сайте мэрии города. 
Узнать больше

Сотрудники администрации убрали разбросанное по дороге женское нижнее бельё

Новости Рязани
В Захаровском районе сотрудники администрации Плахинского сельского поселения убрали разбросанное по дороге женское нижнее бельё. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 
Узнать больше

Рязанские детсады не откроются на третьем этапе снятия ограничений

Новости Рязани
На третье этапе снятия ограничений из-за коронавируса детские сады в Рязани полностью не откроются. Будут открыты только дежурные группы. Об этом сообщается...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Власть
Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

Новости мира
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Средства защиты врачам и бесплатные обеды многодетным: Как Фонд Тимченко помог Рязанской области

Акценты
Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы» реализует новую программу, направленную на обеспечение медицинских и социальных учреждений средствами индивидуальной защиты. Проект стартовал в мае....
Узнать больше

Что делать, если онлайн-магазин должен вам деньги

Акценты
Вы сделали заказ на доставку набора продуктов или готовых блюд, оплатили покупки на сайте, но курьер привез не все товары по вашему...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+