Гороскоп на 8 июля

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Овен

Овну можно «качать» права, но только в домашней среде. На работе постарайтесь быть сдержаннее, от замечаний в адрес коллег откажитесь. Есть вещи, которые не стоит озвучивать, берегите собственные нервы. Мудрый совет получите от давнего друга, когда поделитесь с ним откровениями личной жизни. Вечер удачен для поездки.

Телец

8 июля Телец будет похож на Львенка из мультика, который завидует всем, кто на солнышке лежит. Тоже захочется отдохнуть, позагорать и поплавать. Но все это возможно позже, когда отправитесь в отпуск. В отношениях с избранником исключите ревность. Вы измучили себя и его, что отражается даже на интимной близости. Работайте над своим внутренним миром.

Близнецы

Успешный день ожидает Близнецов, которые занимаются личным бизнесом. Проценты капают, товар реализуется, а вы счастливы, как никогда. Не вздумайте подписывать контракты, которые свяжут вас по рукам и ногам. Они прибыльные, но измотают окончательно. Особенно, если работа связана с частыми командировками. Соблюдайте режим питания.

Рак

Если Рака в личной жизни все устраивает, то и не стоит что-то менять. Успокойтесь, не заглядывайте вперед, а на избранника посмотрите с надеждой. Все в ваших руках, не тратьте силы на ерунду. Прочным будет материальное положение, но брать деньги в долг не следует. Даже если родственники решат навязать вам какую-то сумму, откажитесь.

Лев

Гороскоп предсказывает Льву поездку с приключениями. Но все они окажут положительное влияние на развитие любовных отношений. Скука и монотонность вам не грозит, расслабьтесь и созерцайте окружающий мир. В общении с одним из друзей придется кое-что прояснить. Только для беседы выберете место поуютнее, чтобы никто не мешал.

Дева

8 июля окружающие люди будут с трудом понимать то, о чем говорит Дева. И дело здесь не в плохом самочувствии, просто вы сами запутались в мыслях. Ожидаются заманчивые перспективы в работе, дело «пахнет» высокой карьерой. Не пропустите мимо себя этот судьбоносный момент. Хорошо заняться переездом и обустройством жилья.

Весы

Если Весы работают в сфере быта или высоких технологий, то им однозначно сегодня повезет. Вы сможете заложить фундамент для успешного будущего. Причем часть денег за проекты получите уже сейчас. От того, насколько верное решение примите в личной жизни, зависит многое. Любите человека? Значит, не пудрите ему мозги, женитесь.

Скорпион

8 июля Скорпион будет рад тому, что некоторые моменты в его судьбе прошли стороной. И даже тучи не нависли, дождик не пролился. Все то, что вы прогнозировали, сбылось без проблем. Возможна аллергия, а вот на что конкретно, вы не поймете. Для сохранения здоровья нужно посетить врача-специалиста. От дальних поездок откажитесь, они не принесут успеха.

Стрелец

Этот день семейному Стрельцу нужно посвятить детям и бытовым вопросам. Особенно, если он выдался выходным. Возможно приглашение на юбилей или другое торжество, заранее подумайте о подарке. Удивительная встреча произойдет в жизни холостяков. Вы иначе посмотрите на человека, он покажется вам почти идеальным и уникальным.

Козерог

Козерогу жутко захочется разнообразия, но день сложится скучно. Помните о том, что мы сами хозяева своей судьбы. Приложите усилия и желания, чтобы серость и тоска прошли стороной. Удачными окажутся сделки, командировки и массовые мероприятия. Звонок от друга тоже слегка отвлечет от проблем. Личные интересы не ставьте выше желаний других людей.

Водолей

Гороскоп советует Водолею отточить свои мысли заранее, чтобы не ляпнуть на важной встрече ерунду. День ожидается нелегкий в плане работы, возможны переговоры на высшем уровне. Удачными окажутся покупки, но не в кредит. Внимательно считайте деньги, как говорится, не отходя от кассы. Вечером реализуются самые смелые мечты в любовной сфере.

Рыбы

Фантастический день ожидается у Рыб, если во всю мощь проявить вдохновение. Творческие таланты будут такими явными, что захочется перевернуть мир. Но будьте осторожны, даже здесь притаились конкуренты. Дизайнерские идеи прекрасно реализуются во всем, что касается дома и интерьера. Путешественникам нужно следить за состоянием здоровья.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru