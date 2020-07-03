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Гороскоп на 5 июля

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп обещает Овну сюрпризы с самого раннего утра. То слон позвонит, то антилопа…Короче, вам будет не до себя и своей личной жизни. Вся суета и хлопоты будут происходить вокруг близких людей. На замечания коллег реагируйте так, будто вы их уже слышали. Возможно предложение новой работы, хорошо подумайте и взвесьте все «за» и «против».

Телец

Телец в этот день может стать жилеткой для коллег и товарищей. Все будто сговорились, звонят и изливают на вас свои проблемы. Придется жалеть, сочувствовать и раздавать советы. Но удивительно, что это у вас прекрасно получается!  Увы, к вечеру заболит голова, негатива «черпнули» сполна. Откажитесь от сомнительных предложений в интимной сфере.

Близнецы

Близнецам не желательно пятнать свою безупречную репутацию, иначе отмыться будет трудно. Ваше неуправляемое поведение и повышенная раздражительность плохо влияет на отношения с окружающими. Психологическую поддержку окажет человек, с которым встретитесь в дороге. Что касается денег, здесь все сложно. Долги заедают, конца им не видно.

Рак

5 июля Раку необходимо проявить инициативу и организаторские способности. В работе это будет незаменимо. Ну, а в отношениях с новым избранником лучше ничего не планируйте. Ситуация сложится, увы, не в сторону крепких отношений. Процесс с получением денег задержится еще на пару дней, не суетитесь. Как и с деловой поездкой.

Лев

Для Льва невыполнимой задачей станет возобновление деловых связей. Но даже здесь можно поднапрячься и вырваться вперед. В семейных отношениях появилась отчужденность? Значит, пора подумать о совместном отдыхе. Супруг, наверняка, согласится на все ваши авантюры. Перетасуйте цели в материальной сфере, чтобы решить проблемы.

Дева

Самочувствие Девы будет зависеть от сбалансированного питания и мер профилактики. Если будете халатно относиться в себе, то здоровье помашет ручкой. Придется весь день проваляться в постели, а про работу забыть. Кто-то из родственников заставит понервничать, держите эмоции под замком. Скандалить из-за пустяковых бытовых вопросов? Себе дороже.

Весы

Гороскоп обещает Весам море удовольствий, встречи с новыми людьми и презенты. Этот день захочется внести в «красную книгу», настолько он удачный и неожиданный на сюрпризы. Если в работе поведете себя размеренно и уверенно, то карьера обеспечена. Поездки в любом направлении окажутся благоприятными. Вы ничуть не утомитесь в дороге.

Скорпион

Этот день создан не для подвигов, а для спокойного времяпрепровождения. Если Скорпион поймет это с утра, то ни одну ошибку не совершит. Олимпийские рекорды гарантируются в любовной сфере. Поклонников будет так много, что вы обезумеете от счастья. Чаще гуляйте, катайтесь на роликах и велосипеде. Короче, дышите полной грудью.

Стрелец

Утро нужно начать с разминки, чтобы не мучили боли в спине и ногах. Пробежка придаст бодрости и сил, но выбирайте удобную обувь. Немало возможностей упустит Стрелец, если опоздает на важную встречу. Опрометчивые решения в личной жизни тоже создадут дискомфорт. На дачном участке не жалейте себя, если хотите получить урожай.

Козерог

Замечательный день для Козерога, который всеми силами стремится к обновлению жизни. Столько подарков получите от судьбы, что все в копилке не уложатся. Можно организовать турпоход, поехать на пляж и отдохнуть в кафе с друзьями. Во время решения материальных проблем действуйте по факту. Не торопитесь получить деньги, которые вам пообещали.

Водолей

5 июля Водолею нужно все расставить по местам, чтобы не запутаться в элементарных вещах. Один из коллег начнет ставить палки в колеса, изменить ситуацию сможет открытый разговор. Только без грубостей и угроз, чтобы дело не дошло до скандала. Возможны поломки – машины, телевизора или компьютера. Самостоятельный ремонт вряд ли решит проблемы.

Рыбы

Рыбы будут рады тому, что ярко светит солнце и поют птицы. Такого чудесного настроения не было давно, а причин для него немного. Просто вся работа выполнена, финансы получены, а любимый человек рядом. Как мало нужно, чтобы быть действительно счастливым. Увы, вечером появятся небольшие проблемы в быту. Но даже они не сотрут с лица улыбку.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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