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Гороскоп на 30 мая

Юлия Кирьянова
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Овен

Овну в этот день нужно выйти из зоны комфорта. Приструните себя в некоторых моментах, чтобы стать более деятельным и инициативным. Планы, касающиеся продажи и вложения денег, сорвутся. И половина по вашей вине, не забегайте вперед. Непростой выбор в личной жизни поможет увидеть ситуацию в реальном свете. Эффективным будет лечение кишечника.

Телец

30 мая Тельцу предстоит пожертвовать своими интересами ради других людей. Не возлагайте большие надежды на себя, отталкивайтесь от обстоятельств. Толковым окажется разговор с другом, который поможет решить бытовую проблему. В любви отступите от идеализации партнера. Хочется сохранить союз? Научитесь видеть не только плюсы, но минусы.

Близнецы

Рано утром Близнецы получат известие, которое заставит поменять планы. Вы поймете, что даже негативные эмоции могут толкнуть на верные поступки. Возможно получение дивидендов за прошлые вложения денег. Неприятности в личной жизни компенсируются вашим доверием к избраннику. Не усугубляйте то, что уже балансирует на грани.

Рак

Рак привык все держать под контролем, а вот своим настроением управлять не получится. То радость щенячья, то свирепство разъяренного льва. Нужно изолировать себя от общества, чтобы не зарасти конфликтами с ног до головы. Выполняйте то, что предложит начальство, тогда получите за работу премию. Порадует дальняя поездка.

Лев

Гороскоп советует Льву этот день провести на даче или съездить на рыбалку. Ничто не принесет столько позитива, как отдых на природе. Даже если будет трудиться на грядках до полуночи, все равно отвлечетесь от проблем. Не вздумайте обвинять в неудачах в любви кого-либо. Период романтики в прошлом, следует решать вопросы жилья.

Дева

Если Дева кому-то перепоручит свою работу, то останется без денег. Прежде, чем сделать что-то, сто раз подумайте. Совещания, встречи и поездки по служебным делам могут перенести. Но в этом вы не виноваты, поэтому не устраивайте разбор полетов. С чистой совестью можно сказать – личная жизнь налаживается! Остается лишь сделать предложение.

Весы

Весов будет многое раздражать, но лучше покопаться в себе. Вы настроили свои мысли не в то русло, за что и поплатились. Настоящий пасьянс ждет в семейных отношениях. Если сложите его быстро и удачно, то супруг посмотрит на ситуацию иначе. Старайтесь помнить даже о мелочах в бытовой сфере, чтобы не запустить капитальный ремонт и уборку.

Скорпион

С утра Скорпион наметит много разных встреч, но ни одна из них не пройдет успешно. Дело в том, что вы не готовы морально и профессионально. Работа на дому станет ярким примером того, что вы личность многогранная. Как говорится, талант не пропьешь. Не мешает заняться косметическим «ремонтом» кожи лица и тела. Сходите в сауну или баню.

Стрелец

30 мая Стрелец сделает зарядку, примет контрастный душ и отправится на пробежку. С сегодняшнего дня никаких поблажек, встаете на путь здоровья. Найдется ключик к решению финансовых проблем, но только к вечеру. Благодаря одному мудрому другу, вы сможете вернуть свои деньги с процентами. Вечером ждите признаний и приглашения на свидание.

Козерог

Сегодня Козерог получит немало ценной для работы информации. Если грамотно ее использовать, то получится собранный кубик-рубик. Духовные практики помогут укрепить психическое состояние и прибавят оптимизма. Позаботьтесь о близких людях, поговорите с ними тет-а-тет, а не только по телефону. Путешествие за границу сложится прекрасно, если взять больше денег.

Водолей

Водолею придется перенести отпуск, чтобы выполнить весь объем работы. Если для вас эта тема не принципиальная, то соглашайтесь. Тем более, что вы собрались ехать на море вместе с любимым человеком. У него тоже возникли проволочки и задержки с финансовыми поступлениями. Мы в ответе за тех, кого приручили – позаботьтесь о домашних питомцах.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам совершить не пятиминутную, а длительную прогулку. Погода располагает, друзья рады встрече, а вы давно не посвящали себе столько времени. Все складывается замечательно, но мысли о новом проекте не дают покоя? Возьмите ежедневник и распишите его реализацию по пунктам. Вопрос временно решится.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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