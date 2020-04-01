Гороскоп на 2 апреля

Овен: Начало дня не сулит Овнам резких перемен. Можно продолжать заниматься задачами, к которыми вы приступили накануне, например, домашними делами. Будет время для дополнительных размышлений после разговора или получения новостей. Внезапный новый стимул к работе, игре или творчеству появится у вас ближе к ночи. Вас могут вдохновить поступки друзей, нужды детей, профессиональные или социальные события.

Телец: Вечер добавит Тельцам волнений, лишит комфорта. Условия игры, работы, быта, эксперимента станут жестче. Что-то придется начать заново. Возрастут риски, профессиональная или физическая нагрузка, прессинг и ответственность. Может занервничать начальство, семья, друзья, дети. Повысится конфликтность. Возможен аврал в доме, бессонная ночь. Нужны меры против травм, поломок, проблем с электроприборами.

Близнецы: До наступления вечера Близнецам стоит уладить все свои текущие финансовые и хозяйственные дела. Лучше не откладывать последние необходимые покупки или платежи. В конце дня могут измениться планы, возможно внезапное приключение, желание сорваться в поездку или провести эксперимент. Любая инициатива сопряжена с риском и несколько преждевременна, но может дать плоды разведка и первая «пристрелка».

Рак: Ракам вплоть до вечера удастся поддерживать вокруг себя относительную гармонию. Не стоит откладывать несложные приятные занятия: такие, как ваши любимые косметические процедуры или наслаждение лакомствами. В конце дня лучше удержаться от начинаний на постоянной основе, а в экспериментах быть дальновиднее: отдача от них пока сомнительна. Важно не поддаться рекламе, всеобщей нервозности и ажиотажу.

Лев: Начало дня пройдет для Львов спокойно, но подспудно будет расти ощущение напряжения. Ключевой момент вероятнее с наступлением вечера или даже ночи. Возможна схватка или дружеская борьба. Вам могут бросить вызов, очертить границы, выставить ультиматум. Смена чужой тактики не случайна. Прежде чем азартно «поднимать перчатку», убедитесь, что силы равны, иначе вас ждут серьезные проблемы в будущем.

Дева: В начале дня для Дев все закончится благополучно. Если не получится сорвать крупный куш, судьба подарит «малое счастье» — например, небольшой приз. Удастся поладить после ссоры, восстановить симпатию или равенство выгод. Вечером вам не стоит ввязываться в игру без необходимости (исключения: служебный долг, срочная помощь детям или другу). События укажут, где пора обновить технику безопасности.

Весы: До наступления вечера Весам лучше заниматься несложной рутиной. Не стоит пренебрегать мелочами, связанными с семейным и профессиональным долгом. В конце дня у вас может возникнуть желание оперативно включиться в новую игру или в поток событий, провести эксперимент в группе, с подачи партнера или по чужому примеру. Звезды советуют ограничиться первым пробным шагом: «тише едешь — дальше будешь».

Скорпион: Пока не настал вечер, Скорпионы могут надеяться на гармонию в отношениях. Скорее всего, этом будет заслугой партнера, который не желает ссориться по своим причинам. В конце дня жизнь покажет, что выход из зоны комфорта неизбежен для обеих сторон (или для всех, если в игре много участников). День может завершиться внезапной сменой планов и тактики, ажиотажем, волнением, раздражением, конфликтом.

Стрелец: Сегодня звезды испытывают терпение Стрельцов вынужденным ожиданием. На фоне временного бездействия могут усилиться тайные переживания, суеверные страхи. Ближе к ночи вас ждет взрыв вдохновения, возможен новый вираж дороги или обнадеживающий поворот событий. Безусловно, это ваше право и ваш шанс, но суетиться и опережать судьбу неразумно: проявите мудрость, дальновидность и «торопитесь медленно».

Козерог: Козерогам и их оппонентам судьба дает последний шанс решить дело миром, проявить дипломатичность и благоразумие. Лучше воспользоваться им еще до вечера и пойти на уступки. В конце дня опасно поддаваться азарту, мстить, ввязываться в приключения и эксперименты: такие авантюры потенциально разрушительны для вашего кошелька, бизнеса или имущества, причем масштаб бедствия будет очевиден не сразу.

Водолей: В начале дня Водолеям лучше заняться несложной рутиной. Вечер заставит собраться и встать в боевую стойку. Возможно, вас спровоцируют на активность, надавив на чувство долга или какой-то комплекс — либо вы сами не сможете пройти мимо какого-то события, повода, шанса. Возможен конфликт в доме, конкуренция в бизнесе. В любой схватке важна личная техника безопасности, не помешают меры против травм.

Рыбы: Утром Рыбы инстинктивно будут наслаждаться доступными им радостями. В конце дня внезапно потребуются силы на нестандартное решение срочной задачи. Возможна внеплановая вахта, суета, нервозность, служебный аврал, тревога за детей или питомцев, за инструменты или ход работ. Может требоваться неотложная помощь другу, ремонт техники, снятие болей, включение в общий творческий или социальный проект.

Гороскоп предоставлен AstroStar.ru . Мы читали гороскоп на GRAZIA