Гороскоп на 18 июня

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Сегодня 18 июня 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Этот день принесет романтическое настроение и позволит проявить свое обаяние по максимуму. В течение суток легко могут возникать новые симпатии, а порой даже романтические чувства к кому-либо. Это неплохое время для новых знакомств. В существующих отношениях усилится тяга к сюрпризам, неожиданностям, экспериментам. Возможно, вам захочется новизны в отношениях, поэтому стоит попробовать новые способы совместного времяпровождения. Первая половина дня будет благоприятной для совершения покупок, посещения парикмахерской или салона красоты. В это время вы также можете попробовать реализовать свои творческие способности в новой для себя области.

Овен

В последнее время в кругу Ваших друзей появлялось немало новых людей. Если Вы боитесь, что кто-нибудь из этих новичков сможет Вас вытеснить, не беспокойтесь. Эти люди не в состоянии заменить Вас близким друзьям, и даже если они будут изо всех сил пытаться завоевать Вашу территорию, у них нет ни малейших шансов на победу. Ваши отношения с друзьями в полной безопасности, и, поверьте, волноваться абсолютно не о чем.

Телец

Если Вы хотите возобновить баланс в отношениях с другом, который сейчас пребывает в плохом настроении, то для начала нужно обрести равновесие в собственной душе. Перестаньте делать то, чего, как Вам кажется, от Вас ожидают, и станьте сами собой. Как только Вы избавитесь от беспокойства о том, что нужно сказать или сделать, то сможете лучше оценить ситуацию и найти нужный ответ. Заранее приготовьтесь к тому, что Вам придется сделать больше, чем обычно, чтобы наладить отношения. Когда ситуация настолько серьезна, не время проявлять мелочность.

Близнецы

Сегодня обострится Ваше восприятие прекрасного, и весь день Вы будете думать, как можно улучшить окружающий Вас мир. Любой невыразительный участок пространства подстегнет Ваше воображение, и Вы ясно увидите, как можно его украсить. Посмотрите внимательнее на свои комнаты, ванную или кухню и составьте план изменений. Для большего вдохновения просмотрите парочку журналов по дизайну. Вы можете сделать свою жизнь еще прекраснее!

Рак

Если Вы никак не можете собраться с силами и начать действовать, перестаньте так стараться. В случае, если Вы являетесь частью команды, позвольте другим людям на некоторое время взять ответственность на себя. Пусть они проявляют активность, а Вы устройте себе перерыв. Дайте им необходимую мотивацию и эмоциональную поддержку. В этом-то и ценность коллективной работы! Вы брали удар на себя, когда остальные были не в состоянии этого сделать, а теперь их очередь поработать за Вас. Никто не будет возражать.

Лев

Будет много дел, требующих внимания, придется решать совершенно новые задачи, разбираться в сложных вопросах. Помните, что не все трудности нужно преодолевать самостоятельно: если вы обратитесь за помощью, вам не откажут. День благоприятен для знакомств, а также для встреч с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление. Можно делать крупные покупки, приобретать вещи, которые вам давно хотелось иметь. Вторая половина дня подходит для обсуждения вопросов, касающихся бизнеса и коммерческой деятельности.

Дева

Если Ваше нынешнее положение или местонахождение не очень вдохновляет, то займитесь сегодня составлением плана путешествия. Нет ничего лучше, чем смена обстановки, для того чтобы встряхнуться и освежить свои мысли. Уделите больше внимания идеям, которые Вы задвинули на задний план, и попробуйте хотя бы одну из них воплотить в жизнь. Проведите предварительные исследования и подумайте, хотите ли Вы путешествовать самостоятельно или вместе с кем-то из друзей, и выясните, где в это время года самые привлекательные цены.

Весы

Если Вы сами не относитесь к себе наилучшим образом, то как можно ожидать такого отношения от других людей? Сегодня Вы должны подать друзьям и родным хороший пример. Побалуйте себя чем-нибудь приятным, в чем давно себе отказывали. Это может быть поход в ювелирный магазин, техническая новинка, о которой Вы мечтали, день, проведенный в спа-салоне, ужин в роскошном ресторане.

Скорпион

Похоже, Вы с нетерпением ждете, когда можно будет ограничиться минимумом усилий. Это не значит, что Вы должны переложить все свои обязанности на кого-то другого — речь о том, чтобы дать другим людям блеснуть своими способностями. Все знают, что Вы способны на многое, дайте кому-то еще возможность продемонстрировать миру свои таланты. О чем бы ни шла речь (о презентации на деловой встрече или выборе ресторана для совместного ужина), позвольте заняться этим кому-нибудь другому, и этот человек будет очень Вам благодарен.

Стрелец

Если группе Ваших друзей или коллег не удается продвинуться вперед в каком-то деле, то самое время Вам вмешаться. Начинайте действовать! На Вашей стороне факты и логика, и Вы можете заставить людей сконцентрироваться на достижении общего успеха, а не на попытках превзойти друг друга. Вы умеете добиваться хороших результатов, потому что знаете, что если апеллировать к самым лучшим качествам окружающих людей, то они постараются продемонстрировать все, на что способны.

Козерог

Сегодня от Вас потребуется принять непростое решение. Вы будете при выборе ориентироваться на то, что будет полезнее лично Вам или кому-то еще? Постарайтесь не спрашивать совета у других людей о том, как Вам поступить. Взгляд со стороны бывает очень полезным, однако если Вы спросите слишком много людей, то в итоге еще больше запутаетесь. Кроме того, Вы можете наткнуться на тех, кто не очень-то разбирается в вопросе. Для того, чтобы сберечь свою репутацию, Вы должны думать самостоятельно.

Водолей

Постарайтесь избежать излишней сентиментальности в отношении людей и событий из прошлого. Вам нужно продвигаться вперед. Настройтесь на позитив! Возможно, воспоминания о старых добрых временах и друзьях заставляют Вас испытывать теплые чувства, однако тем самым Вы ограничиваете простор для своих мыслей. Начните строить планы на ближайшие несколько месяцев.

Рыбы

Сегодня Вы будете симпатизировать всем, кто соответствует требованиям Вашего интеллекта. Вас привлекает аналитическое мышление. Вы хотите руководствоваться логикой, а это значит, что сегодня Вы должны исследовать ситуацию, а потом прислушиваться к инстинктам при принятии решений. Вас не будут удовлетворять примитивные ответы — Вы захотите рассмотреть ситуацию со всех сторон и как следует обдумать все возможные последствия. Сейчас Вы открыты для любых доводов и аргументов.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru