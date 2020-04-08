Гороскоп 9 апреля

Детальный гороскоп на 9 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

Вероятно, именно теперь ваши поиски и раздумья могут обрести конкретную форму. Кроме того, вполне стабильным станет и ваше финансовое положение. Не упустите момент, благоприятный для реализации самых смелых и фантастических планов. Если не допустите промедления и растерянности, ваш жизненный успех будет прочным и надежным.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

Этот день символизирует потери, убыток, утраты. Особенно болезненной окажется финансовая сфера деятельности Тельцов. Чтобы предотвратить финансовые затруднения, стоит также очень тщательно планировать бюджет, внимательно следя, чтобы расходная часть не превышала доходы.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

В профессиональном плане вы у штурвала. Вы талантливы и амбициозны, и вам есть что предложить своим работодателям. Надо сознавать, что быстрое продвижение не может вывести вас из равновесия. Это не опасно — просто ново для вас.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Сегодня у Раков вероятна беспричинная хандра. У особенно чувствительных натур возможна депрессия. Заботы, тревоги и волнения могут пагубно подействовать на внутреннее состояние, но развлечения и веселье восстановят этот дисбаланс.

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Положение планет повысит важность деловых и личных контактов, направит ваши усилия в сторону взаимодействия с людьми. Настроение мечтательное, а состояние.- сонливое. По гороскопу 9 апреля 2020 вам не стоит бросаться с места в карьер, займитесь лучше осторожным прощупыванием почвы, поиском той информации, которая будет полезна в будущем.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

Из-за замкнутости и застенчивости вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Это время общения друг с другом и стремления к гармонии. Рассчитывайте на поддержку близких.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. 9 апреля 2020 следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

При вашей занятости и замкнутости до вас будет трудно «достучаться». Кстати, супруг давно ждет вашего внимания и помощи. В начале дня дети могут нагрузить вас своими финансовыми проблемами. Не отделяйте себя от близких вам людей — вы настолько связаны, что от близких могут зависеть ваше положение в обществе, авторитет, имидж и состояние.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Вероятны реорганизация на работе, конфликты. 9 апреля 2020 Стрельцы могут проявлять излишнее рвение и захотят сразу же добиться результата. Во избежание серьезных проблем и финансовых потерь вам необходимо более серьезно относиться к своим обязанностям и не ждать сиюминутного результата.

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Положение планет может внести некоторую сумятицу в дела Козерогов, заставить их сомневаться в своей правоте. Нельзя сворачивать со своей дороги, можно только изменить тактику.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

Многие Водолеи станут преимущественно тратить деньги на обучение, средства связи и передвижения, а также на нужды близких родственников. По гороскопу 9 апреля 2020 не исключены расходы на поездки, причем как на короткие, так и на дальние расстояния. Рассчитывайте на финансовую и материальную помощь родственников, так как вам вряд ли удастся обеспечить семью самостоятельно.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Звезды обещают успехи в учебе, получении новых знаний, повышении мастерства. Пожилые представители этого знака могут передать своим подопечным жизненный и профессиональный опыт. 9 апреля 2020 активно используйте возможности Интернета, почту, в том числе электронную, телефон как средство контакта с коллегами, приятелями. Смело отстаивайте свою точку зрения.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru