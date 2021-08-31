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Вторник, 31 августа, 2021
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Гороскоп на 1 сентября

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Гороскоп на 1 сентября

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Овен: Ваши лидерские  качества сегодня  преумножатся вдвое .

Телец: Вы сегодня востребованы, как никогда. Есть опасность  на дорогах. Откажитесь, по возможности, от путешествий.

Близнецы: Держите эмоции под контролем. Нервные клетки не восстанавливаются.

Рак: Внутренняя работа над собой поможет избежать возможных проблем. Слушайте свой внутренний голос.

Лев: Сегодня Вы повстречаете старых приятелей. Отличный день для приятной компании.

Дева:  Убирите своё ЭГО подальше. В противном случае будете не поняты окрыжающими.

Весы: Сегодня вы — супер- переговорщик, модератор и организатор встреч. И главное, что результат переговоров будет отличным.

Скорпион: Сегодня вам необходимо набраться самообладания и не веститсь на провокации.

Стрелец:1 сентября  для вас тот самый день, когда только вы получаете только приятные новости.

Козерог: Сегодня всё пойдёт не по плану. Держите эмоции в узде.

Водолей: Работа сегодня поглотит вас. Поэтому вечеринки лучше не планировать.

Рыба: Если у вас планируется сделка,  постарайтесь завершить её до полудня.

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