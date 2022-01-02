Гороскоп для всех знаков зодиака с 3 по 9 января

7info представляет гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 января.

Овен

Вы можете стать отличным организатором вечеринок. Но планируйте только те дела, которые вам по силам, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не успеете сделать. Во вторник не болтайте лишнего. Рождество желательно отметить в семейном кругу. В конце недели могут повториться события конца 2021 года.

Телец

На этой неделе не давайте воли собственной мнительности. Вы будете слишком критично настроены к себе и к окружающим. Если вы склонны к рискованным действиям, можете заранее приготовиться к поражению. В среду вас может взбодрить новая интересная идея. На неделе отношения с окружающими могут выйти из-под контроля. Будьте осторожнее сами с собой, иначе возможен нервный срыв.

Близнецы

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Ваш решительный настрой и боевой характер позволят преодолеть многие препятствия. Впрочем, вам не придется бороться за свое счастье, оно само постучит в вашу дверь. Вас ждет приятное путешествие, интересное общение и яркие мгновения. Вы ощутите энергию и радость жизни. И отлично проведете зимние каникулы.

Рак

На этой неделе вам могут понадобиться такие качества, как спокойствие, тактичность и выдержка. Ваш авторитет среди коллег возрастет. Нежелательна легкомысленность в общении. Постарайтесь также ничего без излишней необходимости не обещать. Лучше займитесь налаживанием новых связей и контактов. Действуйте сами, на свой страх и риск. Искать чужого совета следует лишь в исключительных ситуациях. Избегайте резких жизненных перемен и слишком дорогих покупок.

Лев

На этой неделе не следует спешить с выводами и, тем более, с решениями, сколь бы ясной вам ни казалась ситуация. Наверняка найдется неучтенный нюанс, который раскрасит всю картину совсем иначе. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она подскажет верную идею, но не воплощайте ее в жизнь раньше пятницы. Неделя будет удачна для новых знакомств и налаживания деловых отношений. Родственники могут озадачить вас своими проблемами прямо за праздничным столом.

Дева

Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть, забудьте про стереотипы, попробуйте быть естественнее и проще. Начатые в среду дела удадутся, не пропустите этот момент, особый успех принесут усилия в интеллектуальной сфере и в работе с информационными потоками. Вечер четверга можно провести либо за чтением книги, либо в театре. День хорош для людей творческих профессий.

Весы

На этой неделе хорошо бы ясно видеть цель, к которой вы стремитесь. Метания и сомнения помешают вам достичь ее. Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы, по крайней мере, не создавать излишних проблем другим — сразу станет легче жить. Ваша энергия бьет ключом, причем во всех направлениях.

Скорпион

Жизнь, похоже, становится гармоничнее и спокойнее. Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут появиться на пути, но не надо их бояться. Вы сможете их преодолеть. Вас могут ожидать новые знакомства или же просто приятные встречи. Однако не стоит расслабляться.

Стрелец

Призовите на помощь работоспособность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. Вероятны незначительные конфликты в семье, но, если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив их, вы только выиграете и станете ближе. Суббота подходит для отдыха на природе или лыжной прогулки.

Козерог

Первая половина недели может оказаться весьма напряженной. Во вторник и среду желательно не принимать важных решений ни в личной жизни, ни в профессиональной сфере. Постарайтесь избегать конфликтов и споров в семье. Вторая половина недели будет благоприятна для творческих планов и замыслов, но без своевременной реализации они обернутся пшиком. Не исключены дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми.

Водолей

В понедельник не отказывайтесь от помощи друзей, но не стоит и форсировать события. Желательно не подвергать себя неоправданному риску, решив преодолеть слишком большую высоту. Уделите больше внимания детям, возможно, на несколько дней отвлекшись от важных дел.

Рыбы

На этой неделе вы можете слишком увлечься построением стратегических планов, лучше заняться решением насущных проблем. Вторник — подходящий день для вечерней исповеди, а также для разрешения семейных сложных проблем. Неделя будет полна событий и встреч, убедитесь, что вас понимают правильно. Не позволяйте беспочвенным тревогам и сомнениям беспокоить вас, прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник.