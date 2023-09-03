Город Сасово в Рязанской области отметил 97-летие

В субботу, 2 сентября, в Сасове Рязанской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые 97-летию города.

По данным мэрии, в преддверии празднования Дня города подвели итоги конкурсов, направленных на благоустройство своей малой родины, своего дома. Первый заместитель главы администрации Сергей Ямщиков вручил заслуженные награды.

В номинации «Дом образцового содержания» (индивидуальные жилые дома) победителем стал дом по адресу: улица Октябрьская, дом 61а.

В номинации «Дом образцового содержания» (многоквартирные дома) победителем признан дом по адресу: микрорайон «Южный», дом 10.

В номинации «Активная жизненная позиция и непосредственное участие собственников жилых помещений многоквартирных домов в управлении, содержании, текущем и капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома» победителям признаны Зинаида Лысова, Людмила Филина, Любовь Шабурова, Нина Алямовская, Галина Афонина, Вера Якунина — жильцы дома по адресу: проспект Свободы, дом 28.

В номинации «Лучший объект торговли на территории города Сасово» победителем признан ТЦ «Гермес».

Победитель в номинации «Лучший объект по оказанию услуг населению» — ресторан «Город» ООО «Мегаполис».

Глава администрации Евгения Рубцова и начальник территориального отдела ЗАГС Елена Козырева вручали подарки семейной паре, которая прожила в браке 50 лет. Это семья Владимира Марковича и Валентины Алексеевны Улитиных. Они воспитали троих детей, а сейчас — счастливые бабушка и дедушка.

Также на сцену МКЦ поднялись новобрачные, которые совсем недавно заключили свой семейный союз — семья Дмитрия и Анны Морозовых.

Рождение ребенка — это маленькое волшебство. Радость и счастье наполняет дом, когда крохотный и ещё несмышленый комочек, которого так долго ждали, появился на свет. С этим значимым событием поздравляли многодетную семью Ивана и Светланы Шувариковых. В семье подрастают две дочери — Наталья и Ирина. А совсем недавно родился и сын Иван.

Семья Артёма и Надежды Вебер зарегистрировала брак в прошлом году, а совсем недавно у них родился сын Матвей. На празднике семья Вебер была не в полном составе. Артём, как только позвала Родина, не колеблясь, встал на ее защиту. Сейчас он находится в зоне проведения СВО.

Евгения Рубцова вручила Почётные грамоты наиболее отличившимся в 2023 году горожанам.

Руководитель Народного коллектива Рязанской области «Субботея» Наталья Ашманова отмечена за высокий профессионализм, раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи и достойное представление города Сасово на Всероссийских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Охранник службы авиационной безопасности Сасовского лётного училища Николай Каусев и рабочий по комплексному обслуживанию спортивной школы «Планета спорта» Вячеслав Филатов — за трудовую и общественную деятельность, активную гражданскую позицию.

Учитель школы № 6 Наталия Тарасова — за подготовку команды-победителя регионального этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов.

Инженер по обслуживанию свето-звукооборудования МКЦ Вадим Фролов — за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, развитие туристической привлекательности города Сасово и иную общественно-полезную деятельность.

Учитель школы № 6 Юрий Щёголев — за подготовку команды-победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Школа безопасности».