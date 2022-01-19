Google-опросы стали массово использовать для рассылки фишинга

Во второй половине 2021 года участились случаи, когда злоумышленники использовали в своих схемах сервисы Google, сообщил «Известиям» руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. В частности, по его словам, мошенники стали массово пользоваться для отправки вредоносных ссылок опросами, созданными с помощью сервиса Google Forms.

— Злоумышленник создает опрос в Google Forms с единственным вопросом. После этого он сам же «проходит» опрос, вписывая в поле ответа ссылку на фишинговый ресурс и фразу вроде «Вам полагается компенсация средств», после чего указывает почту жертвы как контакт для получения уведомления о прохождении опроса. В результате человеку приходит уведомление об успешном прохождении опроса с «ответами» (которые представляют собой сообщение с фейковым контентом и ссылкой от злоумышленника)», — пояснил Алексей Марченко.

Он добавил, что были известны случаи использования в противоправных целях и других сервисов Google, таких как календарь или документы. Так человека мотивируют перейти на фишинговый или скам-ресурс, где его могут попросить ввести личные данные, ознакомиться с условиями предложения (разумеется, фейкового), указать данные банковской карты (например для перевода «комиссии», в среднем, в 200-300 рублей — за выплату компенсации), пояснил эксперт.

В Банке России дали рекомендации россиянам, как не попасться на уловки мошенников. Гражданам сохранять бдительность и не сообщать данные банковских карт посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, заявили в ЦБ.

Реклама

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Опрос с подвохом: сервисы Google применяют для рассылки фишинга