Суббота, 13 июля, 2024

Голый мужчина, преследовавший девушек в Екатеринбурге, задержан

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали эксгибициониста, преследовавшего девушек, сообщает E1.ru.

Извращенец орудовал на Уралмаше. Мужчина ездил на белом автомобиле Renault Logan по ночам, замечал женщины во дворах и выскакивал из салона абсолютно голым.

Точно известно о двух случаях. 28 июня на Индустрии, 57 женщина послала извращенца матом, он сбежал. Второй случай зарегистрирован ночью 10 июля на Избирателей, 110 — голый мужчина преследовал двух школьниц.

Девочки рассказали, что мужчина мастурбировал. Они смогли сбежать и спрятаться в подъезде.

Подозреваемый задержан, ему могут выписать штраф за хулиганство.

Силовики разыскивают пострадавших от действий гражданина. Их просят обращаться в отдел полиции № 15 по телефону (343) 356-42-15.

В пятницу появилась информация о голом мужчине на окраине Рязани, который прыгал по машинам. 

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