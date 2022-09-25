Воскресенье, 25 сентября, 2022
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Глоба назвал единственный знак зодиака, который ждёт счастливый поворот судьбы в конце сентября

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Woman фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com

Популярный российский астролог Павел Глоба предрёк одному из знаков зодиака счастливый поворот судьбы в конце сентября. Дела его представителей пойдут в гору, удача будет сопутствовать в каждом начинании.

Речь идёт о Тельцах. Конец сентября 2022 года в их жизни будет ознаменован крутыми изменениями. Тельцы станут настоящими любимчиками вселенной. Ожидаются счастливые события в карьере, любовных отношениях.

Кроме того, есть шанс выиграть в лотерею, «вписаться» в прибыльный проект. Знания и умения Тельцов будут оценены по достоинству, главное – не бояться проявлять себя.

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