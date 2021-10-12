Главврач Рязанской ОКБ Карпунин: Коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным

Возраст пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, становится меньше, а само заболевание опаснее. Об этом у себя на странице ВКонтакте написал главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.
По его словам, в выходные в больницу доставили 20-летнего пациента, в понедельник — 18-летнего. У обоих — дыхательная недостаточность.
Медик отмечает, что подобных случаев в его практике раньше не было.
Если раньше до развития дыхательной недостаточности проходило 2-3 недели с момента повышения температуры, то теперь это происходит за несколько дней.
Карпунин уверен, что рязанцы могут помочь медикам. Для этого ндо вакцинироваться от коронавируса.
Сегодня Карпунин вместе с руководителем хирургической службы ОКБ Олегом Зайцевым ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт».