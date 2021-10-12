Главврач Рязанской ОКБ Карпунин: Коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным

Возраст пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, становится меньше, а само заболевание опаснее. Об этом у себя на странице ВКонтакте написал главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

По его словам, в выходные в больницу доставили 20-летнего пациента, в понедельник — 18-летнего. У обоих — дыхательная недостаточность.

Медик отмечает, что подобных случаев в его практике раньше не было.

— Возраст наших пациентов становится все более молодым, а заболевание опаснее, — пишет Карпунин.

Если раньше до развития дыхательной недостаточности проходило 2-3 недели с момента повышения температуры, то теперь это происходит за несколько дней.

— Коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным, а наш обширный населенный регион — это благодатная почва для его размножения, — считает специалист.

Карпунин уверен, что рязанцы могут помочь медикам. Для этого ндо вакцинироваться от коронавируса.

— Мы не победим без этого! — пишет врач.

Сегодня Карпунин вместе с руководителем хирургической службы ОКБ Олегом Зайцевым ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт».