Главврач ОКБ рассказал о работе рязанских хирургов в зоне СВО

Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о работе своих коллег-хирургов в зоне проведения спецоперации.

Речь идёт о врачах-хирургах отделения общей хирургии №1 Тимуре Рахмаеве и Надежде Барановой вернулись домой из зоны СВО. Они две недели находились в больнице Первомайска, недалеко от Бахмута, сейчас там ведутся ожесточённые бои.

Первомайская городская больница принимает как мирное население, а также раненых военных, которых доставляют с линии фронта. Чаще всего рязанские хирурги работали минно-взрывными и осколочными ранениями.

– Это настоящая школа профессионального мастерства для хирурга, — признались врачи. – В таких условиях работаешь и как диагност, и как хирург, и как санитар.