Главврач ОКБ рассказал о работе рязанских хирургов в зоне СВО

Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о работе своих коллег-хирургов в зоне проведения спецоперации.
Речь идёт о врачах-хирургах отделения общей хирургии №1 Тимуре Рахмаеве и Надежде Барановой вернулись домой из зоны СВО. Они две недели находились в больнице Первомайска, недалеко от Бахмута, сейчас там ведутся ожесточённые бои.
Первомайская городская больница принимает как мирное население, а также раненых военных, которых доставляют с линии фронта. Чаще всего рязанские хирурги работали минно-взрывными и осколочными ранениями.
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