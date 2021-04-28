Главврач больницы назвал 8 причин благодарить за работу в «красной зоне»

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Во вторник, 27 апреля, исполнился ровно год, как в Рязанской ОКБ работает ковид-госпиталь. Об этом сообщил главврач больницы Андрей Карпунин.

– Первые койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией были развернуты на базе отделений, примыкающих к новой реанимации. А затем мы наращивали мощности. Новое заболевание и новые условия работы безусловно стали испытанием и даже трагедией для кого-то, – написал медики.

На своей странице в ВК Карпунин назвал 8 причин благодарить за работу в «красной зоне»:

1.Красная зона в ОКБ была организована за сутки, выстроить лечебно-диагностический процесс нам помогли сертификаты качества ИСО:9001 и РосЗдравнадзора. Мы получили их незадолго до пандемии, и тогда не все понимали, зачем они нужны. Но оглядываясь назад, можно точно заявить, что мы бы не сработали так качественно и четко, если бы заранее не выстроили все процессы.

2. В ковид-госпитале мы в полной мере освоили новые методы респираторной поддержки — от высокопоточной кислородной терапии до ЭКМО — помогали людям дышать всеми возможными способами. Теперь активно применяем их у пациентов с дыхательной недостаточностью вызванной другими причинами.

3. Хирурги и реаниматологи в красной зоне сталкивались с пациентами иных профилей, которых не приходилось лечить в “мирное время”. Теперь это помогает шире смотреть на заболевания и эффективнее лечить людей, поступающих в ОКБ.

4. Новые компетенции отработали и медицинские сестры. Сейчас они стали настоящими универсальными солдатами, способными проводить манипуляции, перевязки, оценивать тяжесть состояния пациента, работать с документами, снимать показания кардиограммы.

5. Мы усовершенствовали навыки оценки пациентов по шкалам тяжести. В реанимациях и палатах интенсивной терапии крайне важно оценить текущее состояние пациента и умение прогнозировать развитие болезни. Доктора ковидных отделений столкнулись со всеми проявлениями и осложнениями новой коронавирусной инфекции, что послужило толчком для развития и совершенствования круглосуточной работы клинической лаборатории, отделения компьютерной томографии.

6. Амбулаторно-поликлиническая служба первыми приняли пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Служба перестраивалась под текущую эпидобстановку в регионах в условиях дефицита времени, кадров. Бесценным стал приобретённый опыт по управлению и мобилизации ресурсов. Был организован call центр для всех пациентов нуждающихся в неотложной медицинской помощи, впервые в регионе разработан голосовой робот по маршрутизации пациентов.

7. Мы получили опыт работы в экстремальных условиях. Это закалило наш коллектив, выявило слабые стороны, превратив в его в команду единомышленников.

8. Сотрудники технических и вспомогательных служб наши герои тыла. Бесперебойная работа всех без исключения спасала и поддерживала в самые трудные минуты борьбы за жизнь наших пациентов.

Работа всего коллектива нашей клиники, а это 2600 сотрудников, вызывает гордость и уважение.

Спасибо за Ваш самоотверженный труд!