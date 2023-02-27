Главу администрации Сараевского района выберут 28 февраля

Во вторник, 28 февраля, Сараевская районная Дума выберет главу администрации района. Об этом 7info сообщил информированный источник.
С большой долей вероятности, администрацию района возглавит Валерий Юрьевич Дмитриев. Его кандидатуру в конце января поддержало местное отделение партии «Единая Россия».
Дмитриев возглавлял отдел культуры Михайловского района, съездил в командировку в ДНР.
По словам источника, к исполнению обязанностей новый руководитель приступит с 1 марта.
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