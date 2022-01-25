Главархитектура направила на доработку проект изменений в генплан Турлатова

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области отклонило и направило на доработку проект изменений в генеральный план Турлатовского сельского поселения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей».

Доработать проект должны не позднее 25 июля 2022 года, сказано в документе.

Напомним, согласно проекту, планируется перевод сельскохозяйственных земель в промышленные на территории Турлатова. Жители сельского поселения выступили против и собрали подписи.

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Отметим, что в Турлатове надзорные органы неоднократно фиксировали превышение ПДК по сероводороду, диоксиду серы. Люди жаловались на отёки горла, кашель, зуд, тошноту.