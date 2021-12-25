Жители Турлатова собрали подписи против строительства на их территории промышленных предприятий

Жители рязанского Турлатова собрали более 800 подписей против перевода сельскохозяйственных земель в промышленные на территории сельского поселения. Информация об этом появилась в сообществах «Экология Турлатово» и «Дышим чистым».

«Нашими общими силами было собрано 780 подписей, а также силами нашей администрации было собрано ещё 60 подписей в очень короткий срок», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в Турлатове планируют построить завод по сжиганию отходов. Местные жители обеспокоены тем, что это серьёзно навредит экологии сельского поселения.

Кроме того, они отметили, что за последние пять лет экологическая ситуация в Турлатове уже ухудшилась: надзорные органы фиксировали превышение ПДК по сероводороду, диоксиду серы. Тогда люди жаловались на отёки горла, кашель, зуд, тошноту.

«Жители Турлатовского сельского поселения категорически против перевода земель сельхозназначения в земли промышленности! Жители категорически против строительства новых объектов промышленности на территории Турлатовского сельского поселения», — сказано в обращении.

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Обращение направлено в Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.