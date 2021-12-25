Жители Турлатова собрали подписи против строительства на их территории промышленных предприятий

Жители рязанского Турлатова собрали более 800 подписей против перевода сельскохозяйственных земель в промышленные на территории сельского поселения. Информация об этом появилась в сообществах «Экология Турлатово» и «Дышим чистым».
Предполагается, что в Турлатове планируют построить завод по сжиганию отходов. Местные жители обеспокоены тем, что это серьёзно навредит экологии сельского поселения.
Кроме того, они отметили, что за последние пять лет экологическая ситуация в Турлатове уже ухудшилась: надзорные органы фиксировали превышение ПДК по сероводороду, диоксиду серы. Тогда люди жаловались на отёки горла, кашель, зуд, тошноту.
Обращение направлено в Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.