Глава Шебекино прокомментировал «платную эвакуацию» из Шебекино

Жители Шебекинского городского округа пожаловались на «платную эвакуацию» из во время украинских обстрелов, пишет «Открытый Белгород».

Глава муниципалитета Владимир Жданов пояснил, что вывоз людей из-под обстрелов был бесплатным. По его словам, родителям лишь пришлось заплатить за транспортировку детей на плановых отдых в Воронежскую область.

Дело в том, что вывоз детей в безопасное место совпал с запланированной поездкой в летний лагерь.

«Понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы «проглядели» этот важный вопрос», – отметил Жданов.

Чиновник пообещал вернуть сумму, потраченную на перевозку детей в лагерь, в течение недели. Речь идет об услугу по 1 867 рублях за комфортабельные автобусы.