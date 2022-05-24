Глава Рязани Татьяна Панфилова встретилась с сотрудниками Октябрьской префектуры

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с сотрудниками префектуры Октябрьского района. На встрече обсудили вопросы, связанные с благоустройством территории, развитием социальной сферы и работой пунктов временного размещения прибывших с территории Украины.

Глава муниципального образования обсудила с сотрудниками префектуры основные проблемы, которые волнуют жителей Октябрьского района. В частности, речь шла о возможном расширении площадей поликлиники № 12, которая сейчас обслуживает поселки Шлаковый, Соколовку и Строитель. Рассмотрели вопрос обеспечения юных жителей района местами в детских садах и школах.

На встрече также затронули проблемы реализации в Октябрьском районе проектов по благоустройству общественных пространств и местных инициатив.

Кроме того, был рассмотрен вопрос ремонта и строительства дорог. Жители района обращаются, в том числе к депутатам городской Думы, по вопросам организации дорожного сообщения между поселком Шлаковый и Горрощей. Речь идет о строительстве новой дороги, которая позволит значительно снизить количество транспортных заторов в микрорайонах.

Также Татьяна Панфилова поинтересовалась работой пунктов временного размещения, расположенных на территории Октябрьского района, основными проблемами, с которыми сталкиваются эвакуированные. Один из пунктов временного размещения Татьяна Панфилова планирует посетить в День защиты детей.