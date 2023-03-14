Вторник, 14 марта, 2023
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Глава Рязани Панфилова поздравила с юбилеем подполковника ВДВ Войткова

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с 70-летием подполковника ВДВ, кавалера трех орденов Красной Звезды Николая Войткова. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

— У Вас за спиной — славный боевой путь, Вы прошли настоящую школу мужества. И сегодня Вы храните верность боевому братству: продолжаете участвовать в общественной жизни Рязани, занимаете активную жизненную позицию, оказываете помощь в патриотическом воспитании молодёжи. Спасибо за Вашу деятельность, за небезразличное отношение к городу! Крепкого здоровья, благополучия и удачи! — сказала Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования вручила имениннику памятный подарок от Рязанской городской Думы.

Николай Войтков проходил службу в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку в Афганистане. О подвигах бойцов этого подразделения в 1993 году был снят художественный фильм «Черная акула». В 2019 году Николай Иванович возглавил Рязанское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

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