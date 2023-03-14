Глава Рязани Панфилова поздравила с юбилеем подполковника ВДВ Войткова

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поздравила с 70-летием подполковника ВДВ, кавалера трех орденов Красной Звезды Николая Войткова. Об этом сообщила пресс-служба РГД.
Глава муниципального образования вручила имениннику памятный подарок от Рязанской городской Думы.
Николай Войтков проходил службу в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку в Афганистане. О подвигах бойцов этого подразделения в 1993 году был снят художественный фильм «Черная акула». В 2019 году Николай Иванович возглавил Рязанское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов.
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