Глава Рязани Панфилова поздравила с юбилеем подполковника ВДВ Войткова

— У Вас за спиной — славный боевой путь, Вы прошли настоящую школу мужества. И сегодня Вы храните верность боевому братству: продолжаете участвовать в общественной жизни Рязани, занимаете активную жизненную позицию, оказываете помощь в патриотическом воспитании молодёжи. Спасибо за Вашу деятельность, за небезразличное отношение к городу! Крепкого здоровья, благополучия и удачи! — сказала Татьяна Панфилова.