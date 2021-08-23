Глава Минздрава Саратовской области пострадал во время посещения новой инфекционной больницы 

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В пятницу, 20 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин пострадал во время посещения новой инфекционной больницы. Об этом сообщает «Взгляд-инфо«.

Известно, что мужчина споткнулся о провод возле первого корпуса медучреждения. Олег Костин упал и получил разрыва связок коленного сустава.

В настоящее время министр находится на больничном.

По информации источника, монтажные работы и благоустройство территории обещали завершить к 1 июля, однако сроки постоянно срывались. На завершение строительства больницы выделили 1 млрд 678 млн рублей.