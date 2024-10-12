Глава Минспорта Дегтярёв оценил скейт-парк в Рязани

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв оценил открытый недавно в Рязани скейт-парк. В интервью «Известиям» он заявил, что скейтбординг сейчас очень популярен среди молодёжи, это олимпийский вид спорта.

Министерство будет поддерживать его развитие, глав регионов министр призвал уделять этому особое внимание.

— Недавно я был в Рязани — там прекрасный сделали парк для экстремальщиков, скейтбордистов и всех, кто катается на самокатах, на велосипедах. Прекрасная площадка — любо-дорого смотреть, — заявил Дегтярёв.

Глава Минспорта РФ выразил благодарность за появление этой площадки губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Скейт-парк в Рязани открыли в конце июля 2024 года на Лыбедском бульваре, он стал частью большого маршрута «Рязань пешеходная».