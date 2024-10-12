Глава Минспорта Дегтярёв оценил скейт-парк в Рязани

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв оценил открытый недавно в Рязани скейт-парк. В интервью «Известиям» он заявил, что скейтбординг сейчас очень популярен среди молодёжи, это олимпийский вид спорта.
Министерство будет поддерживать его развитие, глав регионов министр призвал уделять этому особое внимание.
Глава Минспорта РФ выразил благодарность за появление этой площадки губернатору Рязанской области Павлу Малкову.
Скейт-парк в Рязани открыли в конце июля 2024 года на Лыбедском бульваре, он стал частью большого маршрута «Рязань пешеходная».