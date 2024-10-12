Суббота, 12 октября, 2024

Глава Минспорта Дегтярёв оценил скейт-парк в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Скейт-парк, фото администрации Рязани

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв оценил открытый недавно в Рязани скейт-парк. В интервью «Известиям» он заявил, что скейтбординг сейчас очень популярен среди молодёжи, это олимпийский вид спорта. 

Министерство будет поддерживать его развитие, глав регионов министр призвал уделять этому особое внимание. 

— Недавно я был в Рязани — там прекрасный сделали парк для экстремальщиков, скейтбордистов и всех, кто катается на самокатах, на велосипедах. Прекрасная площадка — любо-дорого смотреть, — заявил Дегтярёв. 

Глава Минспорта РФ выразил благодарность за появление этой площадки губернатору Рязанской области Павлу Малкову. 

Скейт-парк в Рязани открыли в конце июля 2024 года на Лыбедском бульваре, он стал частью большого маршрута «Рязань пешеходная».

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