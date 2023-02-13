И.о. директора департамента здравоохранения Светлана Москвина прокомментировала скандал с увольнением врачей, сообщил портал «Слухи и Факты».

Ранее появилась информация, что у чиновницы есть «черный список» из семи главврачей, которых уволят вслед за Александром Кукушкиным в ближайшее время. Он работал в ОБУЗ «Городская клиническая больница №4».

Депутат ЛДПР Сергей Клюев спросил, является ли эта информация правдивой или это просто информационный шум.

«По поводу СМИ, знаете, на заборе тоже много чего пишут. Если ориентироваться на то, что там пишется, так у нас в России жить невозможно. Надеюсь, вы на это не ориентируетесь», – подчеркнула Москвина.

По ее словам, сейчас власти работают над федеральным проектом «Инцидент 38» – выстраиванием работы регистратур и контакт-центров. Большинство руководителей медучреждений качественно выполнили свои задачи. К некоторым имеются претензии.