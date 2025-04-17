Глава администрации Шацкого района Нечушкин покинул свой пост

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на заседание районной Думы 17 апреля.

Депутаты приняли решение досрочно расторгнуть контракт Нечушкина от 26 ноября 2010 года. Исполнять обязанности главы администрации Шацкого района с 18 апреля будет Олег Кукушкин, заместитель.

Полномочия заместителей главы администрации Олега Кукушкина, Ирины Кирсановой и Ольги Киселевой продлили до 31 декабря 2025 года.