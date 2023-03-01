Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

Глава администрации Рязани посетила стройплощадку нового военного госпиталя

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Мэр Елена Сорокина в первый день весны на строительной площадке нового военного госпиталя встретилась с руководителем проекта. Цель встречи — синхронизировать действия органов власти и подрядчика по проблемным вопросам.

Елена Сорокина: «Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков решил многолетний вопрос со строительством нового военного госпиталя. Поручение нам – предусмотреть всё, начиная с транспортной доступности госпиталя для военнослужащих и персонала, заканчивая сопутствующей инфраструктурой и состоянием прилегающей территории»

На объекте предстоит обустроить примыкание от дороги по улице Генерала Чикризова к госпиталю. В дальнейшем нужно отремонтировать саму дорогу и благоустроить прилегающую территорию, – написала градоначальник на своей странице ВКонтакте.

Елена Сорокина отметила, что уже решены вопросы, связанные с техническими присоединениями к инженерным сетям. На территории объекта строится ливнёвка. Предстоит подключить её к центральной. Вопрос должен быть решён до ноября, – подчеркнула глава администрации.

Глава администрации Рязани посетила стройплощадку нового военного госпиталя
Глава администрации Рязани посетила стройплощадку нового военного госпиталя
Глава администрации Рязани посетила стройплощадку нового военного госпиталя

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