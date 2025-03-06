Глав региональных футбольных федераций заподозрили в растрате грантов

Глав четырёх региональных футбольных федераций заподозрили в нецелевом расходовании государственных грантов и субсидий, выделенных на развитие детского спорта. Проверки в отношении президентов федераций футбола Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей проводят сотрудники ФСБ и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает Mash.

Формальной причиной для проверки стали жалобы со стороны губернаторов и общественников, которые критиковали работу организаций. Несмотря на многомиллионные бюджетные вливания, развитие футбола в регионах остаётся на низком уровне.

По данным источника, в Калуге уже выявлены подозрительные факты. Президент областной федерации футбола Андрей Седов сдавал в аренду офисное помещение на улице Суворова собственной федерации — фактически самому себе. На этом же адресе зарегистрировано его частное охранное предприятие «Авангард», где работают его родственники.

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Кроме того, в 2023 году судейская федерация футбола «Центр» выделила Калужской федерации 500 тысяч рублей на проект «Школа молодого арбитра», но программа так и не была реализована.

Андрей Седов подтвердил информацию о родственниках и аренде офиса, но остальные обвинения назвал выдумками конкурентов. Он также признал, что в Калуге число любительских футбольных команд сократилось вдвое.

Президент Брянской федерации футбола Дмитрий Артемьев в разговоре с Mash отметил, что проверка совпала с выборами, на которых он является единственным кандидатом.

Ранее о низком уровне развития футбола в регионе заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.