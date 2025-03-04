В Рязанской области особое внимание уделят развитию футбола

В Рязанской области около домов появятся спортивные площадки. Разработать карту размещения будущих спортплощадок поручил губернатор области Павел Малков на заседании правительства 4 марта.

«Я прошу серьезно активизировать работу по созданию спортивных площадок. Мы с вами строим разные серьезные объекты: ФОКи, ледовые арены и так далее. Но маловато внимания уделяем с вами простым, обычным спортивным площадкам рядом с домами», — отметил Павел Малков.

Глава региона дал задание главам районов разработать карту, где разместятся спортивные площадки. В будущем ее реализуют. В особенности Малков подчеркнул развитие массового футбола.

По мнению губернатора, в области хорошо развиты хоккей, гимнастика, танцы, борьба, единоборства, тяжелая атлетика. Созданы отделения горнолыжного спорта, практической стрельбы. При этом футбол находится на низком уровне развития.

Реклама

Так, в прошлом году в региональном чемпионате по футболу приняли участие далеко не все районы, при этом инфраструктура для занятий во многих из них создана. Павел Малков поручил проанализировать и «перезагрузить» работу с этим видом спорта.