Гладков расстроил белгородца ответом на вопрос о выплатах контрактникам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о выплатах для контрактников, написал «Открытый Белгород».

Белгородец пояснил, что собирается заключать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации. Он спросил, какие нужны справки для начисления выплат.

Глава региона отметил, что область брала на себя обязательства только по работе с мобилизованными. По его словам, единственная выплата от Белгородской области – единовременные сто тысяч рублей.

«Извините, если расстроил вас в этой части, но обязательств мы не брали никогда», – подчеркнул Гладков.

Ежемесячную зарплату мужчине будет платить наниматель или Минобороны.