Суббота, 28 января, 2023
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Гладков расстроил белгородца ответом на вопрос о выплатах контрактникам

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Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о выплатах для контрактников, написал «Открытый Белгород».

Белгородец пояснил, что собирается заключать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации. Он спросил, какие нужны справки для начисления выплат.

Глава региона отметил, что область брала на себя обязательства только по работе с мобилизованными. По его словам, единственная выплата от Белгородской области – единовременные сто тысяч рублей.

«Извините, если расстроил вас в этой части, но обязательств мы не брали никогда», – подчеркнул Гладков.

Ежемесячную зарплату мужчине будет платить наниматель или Минобороны.

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