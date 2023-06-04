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Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 3 июня

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обобщил информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июня. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

В Белгороде в результате работы ПВО произошло падение осколков в районе промышленной зоны. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийский снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения 6 автомобилей, в одном домовладении повреждена кровля, в селе Ближняя Игуменка повреждены один автомобиль и кровля в двух домовладениях. Пострадавших нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок — зафиксировано три прилета — и с БПЛА осуществлен сброс самодельного взрывного устройства. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано 23 прилета. Из миномета и гранатомета выпущены снаряды по хутору Старый и селу Тишанка. Пострадавших нет. В селе Тишанка выбиты окна в трех домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи.

В Грайворонском горокруге рядом с селом Козинка выпущено 4 минометных снаряда, по территории села дважды били из миномета. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Козинка оборвана линия электропередачи. На село Глотово пришлось 8 минометных снарядов. Никто не пострадал. Оборвана ЛЭП, повреждено дорожное покрытие. Противник дважды предпринимал попытку атаковать территорию горокруга с помощью беспилотников.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье — зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. 2 артиллерийских снаряда выпущено по селу Графовка. Пострадавших и разрушений нет.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. К сожалению, есть двое погибших. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли 2 женщины. От полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих селах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. В селе Графовка зафиксировано 11 прилётов, пострадало 2 домовладения. В селе Безлюдовка 19 прилетов, повреждения получили 2 автомобиля. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза — удары наносили из ствольной артиллерии и миномета. Имеются значительные повреждения в административном здании, школе, детском саду, ФАПе, поврежден 1 автомобиль. «Градами» обстреляно село Зиборовка — выпущено около 20 снарядов. Есть повреждения 4 частных домовладений и 2 надворных построек. В Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта — село обстреливали из артиллерии и миномёта. Пострадало 60 частных домовладений. В поселке Маслова Пристань 10 прилетов. Осколками снарядов повреждены стеклопакеты в 3 частных домах, в нескольких квартирах многоквартирного дома и здании ФОКа.

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