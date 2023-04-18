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Вторник, 18 апреля, 2023
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Гладков раскритиковал качество стройки в Белгородской области

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Строительство в Белгородской области остается все еще на низком уровне, заявил губернатор Вячеслав Гладков, чьи слова приводит «Бел.Ру».

В частности, он раскритиковал качество отделки здания ЦМИ.

«С болью смотрю на качество отделки. И бегает горе-строитель, которые просит дополнительные объемы: «Дайте мне построить!» А его и близко допускать нельзя к бюджетным объектам», – отметил Гладков.

В то же время белгородские власти тратят большие средства на ремонт и строительство.

Губернатор предложил «воспитывать» белгородских строителей, привлекая в регион экспертов из других регионов.

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