Строительство в Белгородской области остается все еще на низком уровне, заявил губернатор Вячеслав Гладков, чьи слова приводит «Бел.Ру».

В частности, он раскритиковал качество отделки здания ЦМИ.

«С болью смотрю на качество отделки. И бегает горе-строитель, которые просит дополнительные объемы: «Дайте мне построить!» А его и близко допускать нельзя к бюджетным объектам», – отметил Гладков.

В то же время белгородские власти тратят большие средства на ремонт и строительство.

Губернатор предложил «воспитывать» белгородских строителей, привлекая в регион экспертов из других регионов.