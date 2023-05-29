Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева, пишет Go31.Ru.
На совещании правительства мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что из-за строительства напорного коллектора до очистных сооружений на улице Донецкой будет разрушен большой участок с велодорожкой.
Глава региона возмутился, что когда был на объекте Полежаев пообещал, что разрушать ничего не будут.
Он призвал Полежаева восстанавливать велодорожку за свой счет, например, продать дом или машину. Также губернатор поручил ему и Демидову выехать на объект и до среды решить вопрос с проектированием.