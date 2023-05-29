Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева, пишет Go31.Ru.

На совещании правительства мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что из-за строительства напорного коллектора до очистных сооружений на улице Донецкой будет разрушен большой участок с велодорожкой.

Глава региона возмутился, что когда был на объекте Полежаев пообещал, что разрушать ничего не будут.

«Я разрушать не дам. Ищите решение. Ваша должность – на грани. Доигрались в телефоны. Одно вранье и безответственность», – отчитал подчиненного Гладков.

Он призвал Полежаева восстанавливать велодорожку за свой счет, например, продать дом или машину. Также губернатор поручил ему и Демидову выехать на объект и до среды решить вопрос с проектированием.